„Îi rog pe musulmani să treacă peste orgolii și să dea dovadă de unitate“

La alegerile parlamentare din 11 decembrie, în listele de candidați ale ALDE Constanța figurează și numele lui Ersun Anefi, membru al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România. S-a ajuns la această situație după ce listele UDTTMR la parlamentare au fost respinse de Biroul Electoral Central. Fost subprefect al Constanței, Ersun Anefi, aflat pe poziția a doua în lista ALDE pentru Camera Deputaților, face un apel la comunitatea musulmană să iasă la vot și să voteze listele ALDE. Anefi spune că, în cazul în care el nu va fi ales în Parlament, UDTTMR nu va mai primi finanțare de la bugetul de stat pentru o serie de acțiuni cultural-educative.

Reporter (Rep.): Cum ați ajuns ca un reprezentant al UDTTMR să candideze la alegerile parlamentare pe listele ALDE?

Ersun Anefi (E.A.): UDTTMR se află într-o situație delicată, deoarece lista de candidați a Uniunii a fost respinsă de Biroul Electoral Central. Din această cauză, am ajuns în situația de a avea reprezentantul UDTTMR pe listele ALDE, situat pe poziția a doua la Camera Deputaților. Urmare a acestui fapt, am semnat un protocol de colaborare prin care noi, cei de la UDTTMR, susținem ALDE la alegerile parlamentare. Promisiunea celor de la ALDE este ca, în cazul în care voi ajunge deputat, să pot părăsi grupul parlamentar al ALDE și să mă alătur celui aparținând minorităților naționale. Atrag atenția tuturor reprezentanților minorității tătare turco-musulmane că, în cazul în care eu nu voi fi ales în Parlament, începând cu 18 decembrie, UDTTMR nu va mai fi reprezentantă în Consiliul Minorităților Naționale, care funcționează pe lângă Departamentul de Relații Interetnice din cadrul Guvernului României. În aceste condiții, nu vor mai putea fi finanțate de la bugetul de stat o serie de acțiuni cultural-educative. Concret, dacă nu vom avea reprezentant în Parlament, Uniunea nu va mai putea să funcționeze cu cei 63 de angajați, dintre care 36 de profesori care predau limba tătară, matematica și alte materii în cadrul Școlii Comunitare, unde învață peste 500 de persoane. De asemenea, nu se vor mai putea organiza Festivalul Cântecului și Portului Popular Turco-Tătar, care are loc în fiecare an la începutul lunii septembrie, lupte tradiționale tătărești „Kureș“, Ziua tătarilor în 13 decembrie ori Ziua limbii tătare în 5 mai. Lipsa acestor acțiuni va aduce, cu siguranță, un gol în modelul de conviețuire interetnică dobrogean.

Rep.: În cazul în care veți ajunge parlamentar, care sunt principalele proiecte pe care doriți să le promovați în Legislativ?

E.A.: Sunt singurul candidat care a dedicat un program în primul rând comunității musulmane. Cele mai multe dintre proiectele pe care doresc să le promovez ca deputat se adresează etniei din care fac parte. În același timp, am proiecte care se adresează, în general, tuturor cetățenilor din acest județ, mai ales că, în calitate de fost subprefect, am demonstrat că pot să îmi îndeplinesc toate sarcinile care îmi revin. În calitate de viitor deputat, doresc să contribui la atragerea de fonduri pentru reabilitarea geamiilor și cimitirelor musulmane, înființarea unui muzeu la Medgidia al tătarilor turco-musulmani, al unui muzeu al etniilor dobrogene la Eforie Sud și atragerea de investitori din țările turcice (Republica Turcia, Azerbaidjan, Kazahstan). Pe de altă parte, vreau să promovez o legislație care să permită finanțarea pentru incluziunea socială a comunităților musulmane din diverse localități ale județului: Dobromir, Băneasa, Medgidia, Castelu și Hârșova.

În acest caz, evidențiez faptul că, la Medgidia, se va face cea mai mare investiție din județul Constanța. Un investitor turc va ridica o fabrică de amidon, ale cărei costuri se vor ridica la aproximativ 100 de milioane de euro și care va genera câteva mii de locuri de muncă. De asemenea, doresc să contribui la înființarea unor expoziții cu vânzare a produselor tradiționale dobrogene și să promovez o lege a minorităților naționale.

Rep.: Cu ce mesaj veniți în fața constănțenilor înainte de alegeri?

E.A.: Să știe că UDTTMR se află într-un parteneriat cu ALDE și că suntem în acest proiect și datorită primarului Medgidiei, Valentin Vrabie (ALDE), cu care am avut un parteneriat de succes la alegerile locale din acest an. De asemenea, le transmit musulmanilor să treacă peste orgolii și să dea dovadă de unitate în situația deosebit de dificilă în care se află Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Singura șansă de supraviețuire a acestei organizații este susținerea sa de către întreaga comunitate, UDTTMR contribuind la păstrarea tradițiilor și obiceiurilor tătare turco-musulmane. De aceea, îndemn întreaga comunitate din județul Constanța să fie alături de mine și ALDE la alegerile de duminică.