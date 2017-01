Iker Casillas, eroul Spaniei

Duminică seară, la Viena, Spania a eliminat Italia, campioana mondială en titre, după executarea loviturilor de departajare, cu 4-2, eroul partidei din sferturile de finală ale EURO 2008 fiind portarul spaniol Iker Casillas, care a apărat şuturile lui De Rossi şi Di Natale. “Ultimul penalty l-am apărat la Cupa Mondială din 2002, în optimile de finală, contra Irlandei. După aceea am pierdut contra Coreei de Sud, tot la penalty-uri, dar acum noi am fost mai norocoşi. Am fi naivi dacă am crede că dacă i-am bătut pe ruşi în grupe sîntem deja în finală. Meciul cu Rusia este unul nou”, a spus Casillas, conectat deja la confruntarea cu Rusia, programată joi, la Viena, de la ora 21.45, în penultimul act al turneului final. “Iker Casillas a făcut o partidă solidă. A avut două parade excelente, prima la o reluare a lui Camoranesi şi alta la o lovitură de cap a lui Di Natale. Apoi, la penalty-uri a fost jucătorul decisiv pentru Spania, reuşind să pareze execuţiile lui De Rossi şi Di Natale”, a explicat UEFA alegerea lui Casillas pentru jucătorul meciului.

Presa spaniolă exultă după ce naţionala antrenată de Luis Aragones s-a calificat în semifinalele Campionatului European. “Spania rupe blestemul”, titrează “Publico”, notînd că “două parade ale lui Iker Casillas au eliminat Italia şi au oferit naţionalei biletul pentru semifinale, pentru prima dată din 1984”. “El Mundo” scrie că “Spania are un complex mai puţin, acela al fotbalului său care submina orgoliul naţional, într-o ţară modernă incapabilă de a se regăsi, pînă acum, într-un sport care este metafora atît de multor lucruri”. “Casillas a terminat-o cu fantomele”, subliniază şi cotidianul sportiv “Marca”, pentru care e clar că portarul echipei Real Madrid, “un amator de senzaţii tari”, “şi-a dorit acest moment”, după cele trei partide uşoare din Grupa D. “Spania a avut posesia şi ocaziile, dar nu şi-a asigurat biletul decît în ultimul moment”, scrie “Marca”. Celălat ziar sportiv din Spania, “As”, consideră că “naţionala a dominat Italia şi a meritat victoria la loviturile de departajare”, prezentîndu-l pe Casillas drept “eroul perfect” al serii, iar pe mijlocaşul Marcos Senna “fenomenal”. Mai puţin entuziast, “El Pais” adaugă că “după un meci slab contra Italiei, fără gol şi cu cîteva ocazii, Spania şi-a jucat soarta la penalty-uri, care de-a lungul istoriei nu au ajutat-o”.

“Astăzi, cel puţin, nu vom mai auzi sintagma am jucat mai bine ca niciodată şi am pierdut ca de obicei, în sferturi“, completează ziarul “ABC”. În semifinale, Spania va întlni naţionala Rusiei, pe care a învins-o în primul meci din Grupa D cu scorul 4-1. “Joi va fi cu totul altă istorie. Pentru moment, trebuie să savurăm faptul că Italia, campioana mondială, a fost răpusă de Spania”, concluzionează “El Mundo”.