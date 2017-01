Ileana Jean reconstituie „Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă”

Cu o vocaţie înnăscută de formator, cu înclinaţie spre studiu şi lectură, pasiuni moştenite de la mama sa, Ileana Jean nu şi-a făcut un titlu din glorie din faptul că fratele său era marele actor de comedie Jean Constantin, ci şi-a construit „celebritatea” prin formarea generaţiilor de tineri, cărora le-a insuflat dragostea cititului. Distinsa profesoară de limba şi literatura română, care a considerat mereu şcoala ca pe a doua sa familie, şi-a prezentat, ieri, volumul autobiografic „Izvorul Vieţii - Întoarcerea acasă”. În deschiderea evenimentului editorial, care a avut loc în aula Bibliotecii Judeţene (BJ) „Ioan N. Roman”, cei prezenţi au ţinut, la sugestia gazdei, distinsul om de cultură Adriana Gheorghiu, un moment de reculegere în amintirea directorului dr. Liliana Lazia, care s-a stins din viaţă pe 31 martie.

Profesoarei i-au fost alături foşti colegi de catedră, dar şi foşti elevi, printre care poeta şi realizatoarea TV, Iulia Pană Gheorghe. De altfel, aceasta a subliniat că „doamna profesoară” reprezintă pentru sine un model intelectual. „Am fost mişcată de această carte care reprezintă, în marea de contrafaceri şi reciclări şi valori care se răstălmăcesc şi se recompun în manieră grotescă, unul dintre produsele culturale cele mai autentice de care m-am apropiat în ultimul timp”, a spus gazda manifestării, Adriana Gheorghiu. Despre volum au mai vorbit pastorul bisericii baptiste „Sfânta Treime”, Emanuel Grozea, dar şi scriitoarea şi realizatoarea TVR Cultural, Clara Mărgineanu, care a apreciat performanţa autoarei care, la aproape 78 de ani, a scris, în câteva luni, o carte la computerul personal. „E de la sine înţeles că o carte autobiografică te obligă foarte mult, din punct de vedere al sentimentelor, al retrăirilor. M-a costat scrierea acestei cărţi, fizic şi psihic”, a spus Ileana Jean.

Referitor la celebrul său frate, distinsa profesoară a subliniat: „Noi am fost mereu în tabere diferite. Eu semăn cu mama, care era o fire meditativă, iar fratele meu, care a semănat cu tata, care era un mai mare talent decât el, era năstruşnic, era inventiv, a ales teatrul de revistă, divertismentul. Mama era o femeie extrem de îngăduitoare, cu convingeri creştine puternice pe care ni le-a transmis şi nouă, dar de mine s-au prins mai mult”.

În cei 34 de ani de carieră didactică, Ileana Jean le-a insuflat pasiunea pentru citit elevilor săi de la Liceul Economic Special, Şcoala nr. 7, unde a fost şi director, Liceul Energetic, Liceul Eminescu şi Liceul Călinescu. „Pentru un om a cărui profesie a fost şcoala, dezvăluirea virtuţilor enorme pe care le are cititul în viaţa omului, cartea şi şcoala, ambele cu mare importanţă în formarea unui om, toate acestea, pas cu pas, de-a lungul celor 34 de ani de carieră, m-au ajutat pe mine şi mai ales pe elevii mei de la liceele unde am funcţionat. Am format generaţii de tineri care să aibă pasiunea cititului, extrem de importantă, iar unii dintre ei au fost şi olimpici pe ţară. Dar, nu este meritul meu. Eu nu am avut propria mea familie. Familia mea au fost şcoala, copiii şi clasa. Neavând copii, mi-am revărsat toată dragostea şi toată simpatia către elevii mei din bănci”, a spus Ileana Jean.