Ileana Vulpescu și-a sărbătorit ziua de naștere la Teatrul „Oleg Danovski”

20:04:32 / 23 Mai 2016

Copacii constănțeni

Am fost șocată să o aud pe Marea Doamnă a literaturii românești arătându-se impresionată de "gospodarul" Constanței. Apoi am înțeles că în înțelepciunea domniei sale a ales să aprecieze copacii văruiți până la un anumit nivel, că altceva... Ar mai fi putut aprecia podul din Parcul Tăbăcăriei pe care dl. primar interimar l-a vopsit în maro, după un studiu gândit îndelung. Se știe care este culoarea stabilității, a pământului, a încrederii pe care o inspiră temerarilor care se angrenează în traversarea acest pod inițiatic. (E un rezumat al cuvintelor dlui. primar dintr-o emisiune TV, îmi cer scuze că nu am citat). Sunt fericită că am avut privilegiul să o întâlnesc pe dna Ileana Vulpescu, care a dat, încă o dată, glas măiestriei de exprimare, astfel încât dl. primar a fost încântat de cele câteva cuvinte strecurate în îndemnul la vot. Felicitări tânărului Ștefan Paraschiv, care a realizat ceea ce alții doar au visat. Felicitări tuturor celor care au adus încântarea întâlnirii cu un om de excepțional în sufletele noastre. Vă mulțumesc!