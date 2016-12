Ilegalități cât Casa Poporului la Colegiul Medicilor!

Pare inimaginabil ceea ce se întâmplă în prag de alegeri la Colegiul Medicilor din România (CMR). Deși pe masa șefului statului, Klaus Iohannis, se află Legea Sănătății nr. 95, care trebuie să suporte o modificare a unui articol, în sensul că șefii colegiilor medicilor pot să fie conducători mult și bine (nu doar două mandate succesive, așa cum prevede legea în prezent), unii medici au decis să fie mai presus de semnătura oficială, mizând pe teoria ”unde-i lege e tocmeală”!. E cât se poate de flagrant să nu dai ”doi bani” pe o lege și să își faci ”tu”, organizație profesională, care reprezinți toți medicii din România, propria lege. De ce atâta grabă? Simplu: luni, 23 noiembrie, este ultima zi de depunere a candidaturilor, iar marți, 24 noiembrie, are loc validarea candidaturilor. Așa că trebuia făcut ceva... Și s-a făcut! Liderii actuali ai CMR s-au întâlnit vineri, 20 noiembrie, și au ”fabricat” un document mai presus decât legea, mai presus decât Iohannis, mai presus decât orice! Documentul, postat pe site-ul CMR, filiala Constanța (www.cmr-constanta.ro), intitulat simplu ”INFORMARE”, cu numărul de înregistrare 9.417 din data de 20.11.2015, semnat de președintele CMR, dr. Gheorghe Borcean, și vicepreședintele dr. Constantin Cârstea (Consiliul Național al CMR), anunță sfidarea legii: ”(...) În concluzie, toți membrii CMR își pot depune candidatura și pot participa la alegeri”, cu mențiunea că primirea mandatelor va respecta prevederile legii în vigoare la data respectivă (!?). Cu alte cuvinte, ”Dă Doamne să semneze Iohannis!”, dacă nu... cât se poate de trist pentru unii. Problema este: în baza cărei legi vor fi anulate voturile candidaților? ”Această informare este rezultatul consensului Consiliului Național al CMR”. De altfel, s-a dovedit de la bun început că cineva dorește cu orice preț ca legea să suporte modificarea respectivă, ea trecând prin Camera Deputaților cu o viteză care a depășit orice limită... Și totuși, nu prea s-au potrivit socotelile, cel puțin până acum.

UNII MEDICI NU TAC! Așa cum era firesc, cei care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în organizația profesională care-i reprezintă au reacționat. Printre ei se numără și dr. Sorin Paveliu, membru în Colegiul Medicilor București. ”Ca urmare a emiterii respectivei „Informări”, solicit Comisiei Electorale a Municipiului Bucureşti să nu ţină cont de “recomandările” acesteia şi, pe cale de consecinţă, să respingă până cel târziu 24 noiembrie (data de validare a candidaturilor) acele candidaturi ale persoanelor care au exercitat două mandate consecutive până în prezent”, scrie medicul pe http://blogul.sorinpaveliu.ro/.

RESPONSABILITATE... PENALĂ!!! Tot el subliniază că ”responsabilitatea administrativă, civilă şi penală a validării unor candidaturi cu încălcarea legii revine exclusiv membrilor Comisiilor electorale locale şi centrale, fiecare fiind responsabil pentru votul său dat în exercitarea atribuţiilor”. ”De aceea, recomand membrilor acestor organisme să solicite înscrierea modului în care au votat în procesele-verbale. Regulamentul electoral nu prevede o modalitate de invalidare a unei candidaturi după ce aceasta a fost înscrisă pe buletinul de vot, neacordarea mandatului fiind o prevedere legală legată de alte împrejurări de incompatibilitate decât cele care fac obiectul notificării mele; eventuala rezolvare a încălcării legii în vigoare nu se va putea face decât în instanţe, cu excepţia eventualităţii în care actuala conducere a CMR a emis înştiinţarea la care face referire în scopul premeditat al anulării alegerilor în curs”, mai scrie dr. Paveliu.

MEDICUL BUCUREȘTEAN NU FACE ALTCEVA DECÂT SĂ TRAGĂ UN SEMNAL DE ALARMĂ ASUPRA GRAVITĂȚII SITUAȚIEI ȘI, CU ALTE CUVINTE, NU AVEM DE-A FACE CU O ÎNTRUNIRE A UNUI COMITET DE BLOC!

Așteptăm cu interes decizia care se va lua la nivelul CMR Constanța! Precizăm că actualul președinte al CMR Constanța, dr. Gabriela Dascăl, se află la cârma organizației profesionale din 2004, finalizând în 2015 cel de-al 3-lea mandat.

La Constanța! Solicitări în așteptare!

La Constanța planează o mare suspiciune în ceea ce privește dorința unora de a frauda alegerile. Dacă până acum, spun unii doctori, au fost tolerate unele inițiative, de această dată ei nu mai vor sub nicio formă să facă rabat de la desfășurarea unor alegeri cât se poate de legale, cât se poate de corecte. Unii au promis chiar că vor se vor consulta cu firme de avocatură și că vor analiza pas cu pas fiecare mișcare, fiecare cuvânt, iar atunci când se constată orice abatere, vor acționa. Mai mult decât atât, vor sta cu ochii pe desfășurarea alegerilor zi și noapte, chiar dacă va fi nevoie de angajarea unor specialiști în domeniu. ”Împreună cu mai mulți colegi, actuali sau foști șefi de secție în sistemul sanitar public constănțean, am solicitat insistent conducerii actuale a CMR Constanța (care a stabilit ca locul votării să fie sediul colegiului) ca, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului electoral, votarea să aibă loc la Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Constanța. Respectiva locație oferă spații generoase, inclusiv de parcare, acces facil, dar și trasparența votului. Și acreditarea mai multor observatori, inclusiv din presă și ONG-uri, am cerut conducerii teritoriale a CMR. Până în prezent nu am primit niciun răspuns”, a declarat, pentru ”Telegraf”, șeful Serviciului de Medicină Legală Constanța, dr. Mihai Onciu.

Nu e posibil!

Totodată, dr. Onciu a adăugat că a solicitat, de asemenea, Consiliului Național al CMR ca, pentru siguranța votării și a rezultatelor, alegerile să fie desfășurate într-o singură zi pe tur și nu în 3 zile (așa cum se prevede în prezent), precum și trimiterea unui reprezentant pentru supravegherea scrutinului local. ”Dacă la prima parte a cererii nu am primit încă răspuns, la cea de-a doua, deși regulamentul electoral prevede, ni s-a răspuns că nu e posibil. Astfel, conform prevederilor actuale ar trebui să votăm în primul tur în zilele de 29, 30 noiembrie și 1 decembrie (adică în minivacanță), iar în al doilea tur în zilele de 6, 7 și 8 decembrie. Ținând cont de inițiativa legislativă, dar și de ultimele decizii ale Consiliului Național al CMR, consider că se vrea modificarea regulilor chiar în timpul jocului, ceea ce este inadmisibil”, adaugă dr. Onciu.

Conform art. 41 din Regulamentul electoral elaborat de CMR (Decizia 20/2015, modificată de Decizia 24/2015) și publicat în „Monitorul Oficial“, “votarea se va desfăşura la sediul comisiei electorale şi/sau în alte locuri aprobate în prealabil de către consiliul colegiului teritorial şi precizate în listele cu candidaturile rămase definitive. Data, locul şi programul de desfăşurare ale votării vor fi comunicate cu cel puţin 3 zile înaintea votării şi într-un ziar local”.

Cine e CMR?

CMR este organizația profesională a medicilor, acolo unde se analizează, printre altele, toate cazurile de malpraxis pe care dvs. le reclamați. Printre ei se numără acești doctori. Ei sunt cei care vă vor analiza dosarele, care vor da verdicte, unele dintre ele ”de viață și moarte”!

Citește și:

Prof. dr. Gheorghe Comşa a demisionat din Comisia electorală locală!

Rectorul Rugină, printre numele grele care vor schimbări la Colegiul Medicilor!

„Eram îngrozită de dr. Dascăl...”

Copil de 3 ani, victimă a sistemului sanitar!?