Ilham Aliev a câştigat prezidenţialele din Azerbaidjan... înainte de începerea votului

Comisia Electorală din Azerbaidjan a publicat accidental, cu o zi înaintea votului, rezultatele care indică victoria preşedintelui Ilham Aliev în alegerile prezidenţiale, relatează „The Independent”. Deşi criticii susţin demult că alegerile din Azerbaidjan sunt fraudate, se pare că ţara a mers în acest an şi mai departe, publicând rezultatele înaintea deschiderii secţiilor de vot. Meydan TV, un canal online critic la adresa Guvernului, a publicat un screenshot de la o aplicaţie pentru mobil pentru Comisia Electorală Centrală din Azerbaidjan, care indica faptul că Aliev a primit 72,76% din voturi, comparativ cu 7,4% obţinute de candidatul opoziţiei, Jamil Hasanli. Screenshot-ul indică, de asemenea, că aplicaţia afişează informaţii despre cât de mulţi oameni au votat la mai multe ore ale zilei. Deşi cazuri de fraudare a alegerilor au fost raportate şi la alegerile trecute, această scurgere a rezultatelor înaintea votului indică un grad mai serios de falsificare a votului, a declarat Emin Milli, director managerial la Meydan TV. „Vor completa buletinele de vot, iar la final vor scrie cifrele pe care doresc să le scrie”, a declarat Milli, închis în trecut pentru opiniile sale disidente. Sondajele de opinie indicau chiar rezultate mai bune pentru Aliev, creditându-l cu 92% din voturi.

Ilham Aliev a candidat pentru cel de-al treilea mandat de preşedinte, post pe care l-a ocupat din momentul în care l-a înlocuit pe tatăl său, în 2003. Limitele privind numărul de mandate prezidenţiale în Azerbaidjan au fost abolite în 2009, în urma unui referendum suspectat că ar fi fost fraudat. Happy Baku, agenţia care a dezvoltat aplicaţia, a negat că ar fi arătat rezultatele alegerilor prestabilite. Într-o declaraţie publicată pe site-ul său, aceasta a precizat că rezultatele provin din testarea aplicaţiei pe baza unor date furnizate de sondajele de opinie, fără nicio legătură cu alegerile din acest an. Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa a acuzat lipsa de concurenţă la alegerile prezidenţiale din 2008, precum şi un mediu de presă restrictiv, în timp ce Consiliul Europei a criticat lipsa de pretendenţi credibili la alegerile din acest an. Comisia electorală a refuzat să-l înregistreze pe Rustam Ibragimbekov, regizorul premiat cu Oscar, ales candidat al opoziţiei unificate, pe motiv că acesta are dublă cetăţenie, rusă şi azeră. De asemenea, Rusia nu a răspuns la cererea acestuia de a renunţa la cetăţenia rusă.