Ilie Floroiu aniversează recordurile naţionale

La 26 de ani, fostul mare atlet Ilie Floroiu scria istorie în probele de 5.000 m (23 iulie 1978, Stadionul “Republicii” din Bucureşti, CN de seniori) şi 10.000 m (29 august 1978, Stadionul “Strahov” din Praga, CE de seniori). În curînd, cele două recorduri naţionale stabilite în 1978 vor împlini 30 ani, iar cel mai mare fondist român al tuturor timpurilor va sărbători acest eveniment. „În urmă cu cinci ani, cînd s-au împlinit 25 de ani, doamna Frîncu şi colegii au punctat acest eveniment şi am considerat că acum, cînd au trecut 30 de ani, este bine să facem ceva memorabil. Am pregătit pentru acest eveniment numeroase surprize, cu momente artistice prezentate de sportivii de la secţia de aerobică şi multe altele, dar nu voi dezvălui mai multe”, a declarat Floroiu, care pregăteşte acest eveniment de jumătate de an. „Plănuiesc această aniversare de mult timp. Deşi la început m-am gîndit să fie ceva mai mic, pe parcurs planul a luat amploare”, a dezvăluit actualul director general al CS Farul şi cel care este de 25 de ori campion al României şi deţinătorul altor 11 recorduri naţionale.

Peste 200 de invitaţi sînt aşteptaţi la aniversare, printre aceştia numărîndu-se cele mai mari nume ale atletismului românesc, dar şi cei mai importanţi oameni din lumea sportului, precum şi numeroşi campioni olimpici, atît din atletism, cît şi din alte ramuri sportive. Evenimentul ce va marca împlinirea a trei decenii pentru cele două recorduri naţionale, nedoborîte nici pînă astăzi de vreun alt atlet român, va avea loc vineri, începînd cu ora 17.00, la Restaurantul “Zorile” din Constanţa.