Ilie Floroiu, directorul general al Clubului Sportiv Farul Constanţa, deţinător al recordurilor naţionale la atletism pe distanţele de 5.000 şi 10.000 de metri de 35 de ani

„La Mulţi Ani tuturor dobrogenilor! Eu sunt constănţean prin adopţie, dar sunt dobrogean, pentru că m-am născut în judeţul Tulcea. Timp de un an, în perioada martie 1973 - februarie 1974, am făcut armata la Steaua Bucureşti, dar nu am vrut să rămân acolo, chiar dacă acum aş fi fost, poate, colonel sau general, pentru că sunt un naţionalist, un român, un dobrogean şi un constănţean. Nu m-am gândit niciun moment să părăsesc ţara pe vremea lui Ceauşescu şi cu atât mai puţin acum. Şi când a trebuit să plec la Bucureşti, la şefia Federaţiei Române de Atletism, nu am rămas acolo şi am revenit la Constanţa. Aceasta este casa mea, Constanţa şi Dobrogea. Este ziua regiunii noastre, aşa cum a fost pe vremuri şi cum sper să fie şi pe viitor. Pe linie sportivă, Dobrogea, Constanţa şi CS Farul au avut şi au campioni olimpici, mondiali şi europeni şi sper să rămână în continuare la loc de cinste, chiar mai sus decât Bucureştiul. Prin preluarea cluburilor sportive de către administraţia locală şi prin ambiţia noastră, a constănţenilor, sperăm să fim peste cei doi parteneri tradiţionali de întrecere, Steaua şi Dinamo”.