Ilie Năstase a testat, în exclusivitate pentru Telegraf, portbagajul noului Logan Van

Cel mai important eveniment al industriei auto europene, Salonul de la Geneva, una dintre atracţiile majore în materie de manifestări expoziţionale din lume, a debutat oficial ieri, în Elveţia. Ediţia din acest an, a 77 - a, se organizează în perioada 8 -18 martie şi anunţă o avalanşă de noutăţi. Geneva 2007 reuneşte aprox. 250 de expozanţi pe o suprafaţă totală de 77.000 mp. În zilele dinaintea lansării oficiale, pe 6 şi 7 martie, au fost prezenţi la Geneva peste 5.000 de ziarişti din întreaga lume. La ediţia din acest an a Salonului sînt aşteptaţi peste 700.000 de vizitatori de pe cinci continente. Publicului i s-au pregătit nu mai puţin de 80 de premiere mondiale, tendinţele indicînd preocuparea constructorilor pentru energiile alternative. Producătorii sînt interesaţi şi de testarea pieţei cu numeroase modele aflate între faza de proiect şi produs de serie. În deschiderea salonului au avut loc mai multe conferinţe de presă în cadrul cărora au fost prezentate în premieră modele noi din partea diverşilor producători de renume mondial - Mercedes, Volvo, BMW, Audi, Jaguar, Bentley, Toyota sau Rolls-Royce. Printre producătorii prezenţi la salon se numără şi Renault, care şi-a lansat oficial noul model Twingo, şi Dacia, prezentă la stand cu modelele Logan MCV şi Logan VAN. Dacia a înregistrat, în ultimul an, cel mai mare succes comercial din istoria sa, cu peste 196.000 de maşini vîndute din seria Logan. Standul Dacia a fost vizitat şi de către fostul tenismen român de renume mondial, Ilie Năstase, care, în mod surprinzător, a dorit să testeze portbagajul noului model Logan MCV. El a declarat, în exclusivitate, reporterului Telegraf aflat la Geneva, că nu doreşte să facă un drive test cu maşina, ci doreşte să se convingă de capacitatea portbagajului ultimului model lansat al gamei Logan, drept care s-a urcat în spaţiul destinat depozitării bagajelor. “Îmi place această maşină pe care aş cumpăra-o pentru şoferul meu, care are familie mare şi care are nevoie de o maşină spaţioasă”, a spus Ilie Năstase.