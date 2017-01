Soţia fostului tenisman Ilie Năstase, Amalia, a născut ieri la Paris, prin cezariană, o fetiţă ce va fi botezată Ema Alexandra, aceasta fiind a doua fiică pe care preşedintele Federaţiei Române de Tenis o are cu actuala lui soţie. Fetiţa are 3,7 kilograme şi măsoară 51 de centimetri. Năstase a mai fost căsătorit de două ori şi mai are încă trei copii: Nathalie (29 de ani), Nicholas (18 ani) şi Charlotte (15 ani), ultimii doi fiind înfiaţi în timpul celui de-al doilea mariaj.