Ilie Năstase este noul antrenor al Simonei Halep

13:42:58 / 25 Octombrie 2016

Nasty as The Romanian Fed Cup Coach

In politica, Nasty este de altfel UN ZERO BARAT (cu UNICA exceptie, INSPIRATA, cand l-a interpelat pe noul Ambasador American, INCOMPETENTUL HANS KLEMM in ingerintele sale nediplomatice si neavenite in afacerile interne ale Romaniei referitoare la asa-zisa 'autonomie' a Tinutului Secuiesc). Doamne fereste ca Ilie Nastase sa mai si fie pus ca ADMINISTRATOR sau MANAGER in agentii guvernamentale, deoarece precum un lup la paza oilor, asa si Nasty stie sa devoreze, sau SA PADEZE FONDURILE din bugetul statului precum lupul oile de la stana... Totodata, locul lui Nasty nu are cum sa fie in justitie deoarece el niciodata nu a fost justitiar; NU ARE SIMTUL DREPTATII, ASA CA NICI SA NU NE FIE DE MIRARE CA-I SCAPA PE CORUPTI CA OPREA DEOARECE TOTI ACESTI CORUPTI SUNT PRIETENII LUI. DAR CEL MAI POTRIVIT LOC PENTRU NASTY INTOTDEAUNA A FOST SI INCA RAMANE IN TENIS, JOCUL CARUIA I S-A DARUIT TIMP DE O VIATA, IAR PE LANGA SUCCESELE IMENSE, A ACUMULAT MAI ALES UN BAGAJ DE CUNOSTINTE IMENS DE VALOROS! Pe departe ca eu sa-l ridic in slavi pe Nasty, DAR MERITUL LUI IN MATERIE DE TENIS ESTE DE NETAGADUIT. SIMONA HALEP A VENIT CU ACEASTA IDEE EXELENTA -- GENIALA! -- CA ILIE NASTASE SA FIE DESEMNAT Capitan Nejucator al FED CUP deoarece el a mai avut experienta POZITIVA, DE SUUCES in calitate de CAPITAN JUCATOR PENTRU WORLD TEAM TENNIS (avand in echipa jucatori si jucatoare valoroase, inclusiv pe jucatoarea Nr. 1 CHRIS EVERT!), castigand chiar campionatul American PE ECHIPE INTER-CITY cu echipa LOS ANGELES STRINGS in anul 1978 (nejucandu-se nimic in liga WTT in anii 1979 si 1980), pe langa faptul ca a mai si fost Capitan Nejucator la Cupa Davis. Mai mult, Ilie Nastase mai are si DIPLOMA DE ANTRENOR, asa ca nu numai ca ARE HABAR, DAR FORMIDABILELE LUI CUNOSTIINTE IN MATERIE DE TENIS POT FI VALORIFICATE DE ECHIPA FEMININA FED CUP PENTRU A LE AJUTA SA PROMOVEZE DIN NOU IN GRUPA MONDIALA, si dece nu, CHIAR SA SI O CASTIGE!