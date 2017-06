Ilie Năstase nu este suspendat la turneele de Grand Slam

Federaţia Internaţională de Tenis (ITF) l-a suspendat provizoriu pe Ilie Năstase după incidentele de la meciul de Fed Cup dintre România şi Marea Britanie, iar fostul număr 1 mondial nu va putea participa astfel la competiţiile ITF pe durata anchetei. Suspendarea dictată de ITF nu se aplică la turneele de la Grand Slam, astfel că Năstase ar putea asista fără probleme la competiţiile majore din lumea tenisului. Totuşi, organizatorii Wimbledon şi Roland Garros au anunţat că nu-i vor permite românului să fie prezent la competiţii.

Ilie Năstase a oferit în urmă cu scurt timp un comunicat de presă, prin intermediul paginii sale de Facebook, prin care explică exact ce presupune suspendarea ITF. De asemenea, Năstase a precizat că va coopera cu ITF pe parcursul anchetei şi că şi-a cerut scuze persoanelor care s-au simţit lezate de reacţiile sale:

„Doresc să aduc clarificări suplimentare asupra poziţiei mele faţă de investigaţia ITF în curs de desfăşurare privind evenimentele de la meciul de Fed Cup dintre România şi Marea Britanie din perioada 20-23 aprilie 2017:

Respect procedurile care au loc în prezent în baza Politicii ITF privind Protecţia şi Bunăstarea Jucătorilor (ITF Welfare Policy) şi ofer cooperarea mea deplină Completului Intern de Soluţionare învestit cu acest caz. Am transmis deja un răspuns motivat la acuzaţiile oficiale care mi-au fost aduse la cunoştinţă de către Federaţie. Am solicitat, de asemenea, ca o audiere să fie organizată în faţa completului, pentru a îmi permite să prezint personal înţelegerea mea asupra evenimentelor relevante şi concluziile la care am ajuns reflectând asupra situaţiei.

Îmi menţin încrederea că, utilizând aceleaşi standarde care au fost aplicate în cazuri similare, completul va analiza reacţiile mele astfel cum au fost acestea manifestate, în întregul lor context, ţinând cont de toate datele şi informaţiile relevante, precum şi de absenţa intenţiei mele de a afecta bunăstarea oricărei persoane.

‎Am observat că a existat, din nefericire, o neînţelegere cu privire la efectele suspendării provizorii impuse în cursul investigaţiei. În urma solicitării mele, ITF a clarificat în mod oficial la 12 mai 2017 că suspendarea provizorie „se aplică doar evenimentelor ITF şi, deci, nu include Grand Slam-urile.

Organizatorii turneelor de Grad Slam vor fi informaţi despre conţinutul acestei clarificări.

‎Pe lângă regretele publice exprimate pe pagina mea oficială de pe o reţea de socializare, mi-am adresat scuzele prin intermediul unor scrisori personale transmise tuturor persoanelor care ar fi putut fi afectate sau deranjate de evenimentele menţionate mai sus sau de modul în care acestea au fost interpretate.

Mă aflu în arena publică şi sunt deseori supus judecăţii unor persoane care nu mă cunosc, însă, cu toate că demersurile mele nu au fost niciodată lipsite de greşeli sau neajunsuri, cauza pentru care mă lupt rămâne tenisul, sportul pe care îl iubesc cu adevărat şi cu care viaţa mea s-a confundat.

‎Sper ca aceste clarificări să împiedice speculaţii sau neînţelegeri suplimentare cu privire la investigaţia ITF. Aş prefera să nu mai fac alte comentarii până când procedurile oficiale nu vor fi finalizate. Mă aştept ca profesioniştii din media să evite, de asemenea, dezvoltarea acestui subiect până la pronunţarea deciziei finale”, a scris Ilie Năstase pe Facebook.

