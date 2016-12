Ilie Năstase: Simona Halep trebuie să joace mult mai bine ca să câştige turneul

Fostul lider al clasamentului ATP, Ilie Năstase, susţine că jucătoarea Simona Halep trebuie să joace mult, mult mai bine decât a făcut-o până în prezent dacă doreşte să câştige turneul de la Roland Garros. "Cred că ea şi-ar fi dorit să joace mai bine. Trebuie să o lăsăm să vedem următorul meci. Trebuie să-şi îmbunătăţească mult primul serviciu. A avut puţin noroc, pentru că nici americanca nu a fost într-o formă prea bună astăzi. Ea ar trebui să joace mult, mult mai bine ca să câştige turneul. Au fost foarte multe surprize anul acesta la Roland Garros. A fost un turneu cu multe surprize. Sigur, sunt şanse mai mari, iar ea acum trebuie să profite, pentru că au mai fost situaţii din astea şi la Australian Open şi la US Open. Trebuie să fie atentă. Câştigarea turneului îţi dă şi loc în clasament, dar şi încredere", a spus Năstase. Întrebat dacă discută cu Simona Halep, Năstase a răspuns că el o susţine doar moral, deoarece nu face parte din echipa ei. "Eu nu vorbesc cu ea. O are pe doamna Ruzici, pe tatăl ei, eu doar o susţin moral şi sunt acolo la fiecare meci. Nu sunt din echipa ei, ea are o echipă bună şi ştiu mai bine ce au de făcut, dar trebuie să-şi îmbunătăţească jocul dacă vrea să câştige turneul", a completat Năstase, aflat la Paris. Simona Halep, a patra favorită, s-a calificat în sferturile de finală la Roland Garros, în urma victoriei, scor 6-4, 6-3, cu Sloane Stephens, românca reușind astfel să-și egaleze cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam, după ce a ajuns în aceeași fază și la Australian Open. Halep, locul 4 WTA, a avut nevoie de o oră şi 18 minute pentru a o învinge pe jucătoarea clasată pe locul 19 WTA (a 15-a favorită) şi pentru a accede astfel în antepenultimul act al turneului parizian, competiţie la care nu a pierdut niciun set în cele patru partide disputate la această ediţie.