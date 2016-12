Ilieşiu vrea capul lui Antonescu

Senatorul Sorin Ilieşiu sare, din nou, la gâtul fostului său preşedinte de partid Crin Antonescu, căruia îi solicită să facă un pas înapoi în PNL. În plus, Ilieşiu a afirmat, ieri, că a fost exclus din partid la propunerea abuzivă a lui Crin Antonescu şi le cere liberalilor să îl reprimească în PNL. „Antonescu a ajuns să fie nu doar împotriva propriului partid, ci şi împotriva poporului”, a spus Ilieşiu, care a transmis, ieri, o scrisoare deschisă Delegaţiei Permanente a PNL. În plus, acesta le-a cerut foştilor colegi să organizeze un Congres extraordinar pentru refacerea USL şi revenirea la guvernare. El afirmă că „prăbuşirea PNL în sondajele de opinie confirmă că electoratul USL se simte înşelat în cel mai înalt grad de decizia preşedintelui în exerciţiu al PNL, aceea de rupere a USL şi de ieşire de la guvernare”. „Prăbuşirea PNL în sondaje confirmă faptul că alianţa politică a lui Antonescu cu Băsescu echivalează cu trădarea votului covârşitor dat de trei ori de poporul român împotriva politicii şefului statului”, a afirmat Ilieşiu. De asemenea, el a adăugat că PNL nu are voie să sacrifice interesul naţional din cauza ambiţiei deşarte a lui Antonescu de a deveni preşedintele României, mai ales în condiţiile în care sondajele electorale arată că acesta are doar 29%, în timp ce Tăriceanu are 71%.