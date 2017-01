Ilija Petkovic şi-a asumat responsabilitatea pentru eliminarea Serbiei

Selecţionerul Serbiei & Muntenegru, Ilija Petkovic, şi-a asumat întreaga responsabilitate pentru eliminarea echipei sale de la Cupa Mondială din Germania, după ce a pierdut primele două meciuri disputate în grupa C a competiţiei. "Nu este vina jucătorilor, este vina mea. Nu vreau să critic pe nimeni. Nu resping reproşurilor, dimpotrivă le accept. V-am spus că nu vreau să denunţ pe nimeni, dar bineînţeles că am văzut erori. Unele au fost evidente. Dar, de această dată, voi acţiona diferit şi îmi voi asuma în totalitate responsabilitatea pentru acest eşec", a spus Petkovic. Întrebat care crede că sînt motivele pentru care sîrbii a avut un parcurs atît de slab la turneul final, deşi în preliminarii a înregistrat rezultate bune, Petkovic a spus: "Asta este o altă istorie. Sînt două lucruri total diferite. Poate că am avut responsabilităţi mari, pe care nu ni le-am asumat". Selecţionata Serbiei & Muntenegru a fost "măcinată" de conflicte interne, pe de o parte între selecţioner şi jucători, o parte dintre aceştia neacceptînd alegerile făcute de Petkovic, iar pe de altă parte între jucători.