Ilka Stuhec a cucerit globul de cristal al combinatei alpine

Schioarea slovenă Ilka Stuhec continuă să impresioneze în actualul sezon al Cupei Mondiale de schi alpin. Sportiva în vârstă de 26 de ani, care până în acest sezon nu obținuse vreo victorie în carieră, a bifat la Crans-Montana (Elveția) al șaselea succes stagional. Stuhec s-a impus în cursa de Super-G de sâmbătă, consolidându-și locul 3 în clasamentul general. Campioană mondială la coborâre în urmă cu două săptămâni, Stuhec a fost urmată la Crans-Montana de Elena Curtoni (Italia), la 50 de sutimi, aflată la al doilea podium stagional. Ocupanta locului 3, austriaca Stephanie Venier, a avut o secundă și nouă sutimi întârziere. Americanca Lindsey Vonn a căzut în partea superioară a traseului, dar s-a ridicat și a ajuns pe propriile schiuri la sosire.

Stuhec s-a apropiat la doar 16 puncte de liderul Cupei Mondiale de Super-G, Tina Weirather (Liechtenstein), clasată pe locul 4 sâmbătă. Cu două probe rămase de disputat, orice este posibil în privința ocupantei primului loc la finalul sezonului. Weirather are 306 puncte, fiind urmată de Lara Gut (Elveția) 300p, Ilka Stuhec 290p, Stephanie Venier 225p și Elena Curtoni 219p. Lara Gut este accidentată și nu va mai schia în actualul sezon. Ea a fost supusă unei intervenții chirurgicale după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și o ruptură de menisc la Mondialele de la St. Moritz.

Duminică, la Crans-Montana a avut loc o combinată alpină, ultima a sezonului, în urma căreia a fost acordat primul glob de cristal stagional în Cupa Mondială feminină. Americanca Mikaela Shiffrin a ocupat primul loc, consolidându-și astfel poziția de lider al ierarhiei generale. Schioarea din Vail (Colorado), în vârstă de 21 ani, le-a devansat pe italianca Federica Brignone și pe slovena Ilka Stuhec, înregistrând cu această ocazie prima sa victorie din carieră la combinată alpină, concurs care la Crans-Montana a cuprins o probă de slalom super-uriaș (Super-G) și una de slalom special. Shiffrin a ocupat locul 7 după Super-G, câștigat de Sofia Goggia (Italia). La slalom special, unde este mare specialistă, Shiffrin a fost cea mai rapidă și și-a asigurat a 29-a victorie a carierei în Cupa Mondială.

Stuhec era lider în clasamentul sezonului la combinată, cu 40 de puncte în plus față de Brignone, iar locul 3 de la Crans-Montana i-a asigurat micul glob de cristal, primul din cariera slovenei! Ea a depășit-o pe Lara Gut în clasamentul general, dar mai are de recuperat aproape 300 de puncte față de liderul Mikaela Shiffrin, când au mai rămas de disputat opt probe până la finalul sezonului. Shiffrin are 1.323 de puncte, fiind urmată de Stuhec 1.025p, Lara Gut 1.023p, Sofia Goggia 821p și Tessa Worley (Franța) 736p.

Următoarele curse feminine, o coborâre și un Super-G, vor avea loc la Jeongseon (Coreea de Sud), pe 4 și 5 martie.

