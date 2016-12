Iluzii deşarte pentru doi falsificatori de acte

Magistraţii Tribunalului Constanţa au admis, ieri, recursul Parchetului în cazul a doi tineri constănţeni acuzaţi de înşelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, eliberaţi provizoriu sub control judiciar de Judecătoria Constanţa la începutul acestei săptămîni. Drept urmare, mandatele de arestare preventivă ale lui Cătălin Toader Rădăcină şi Vasile Iulian Goşa au fost prelungite cu încă 29 de zile, cu toate că avocaţii au susţinut că nu există niciun înscris contrafăcut şi nu s-a făcut nicio expertiză sau constatare tehnică din care să rezulte că actele sînt false. Alături de cei doi sînt judecaţi, în stare de libertate, Silvian Victor Butnaru, Gheorghe Iacob şi Emanuel Tudor Cristache acuzaţi de aceleaşi infracţiuni comise în complicitate cu cei doi. Reamintim că poliţiştii au documentat activitatea infracţională a celor cinci, stabilind că, în perioada 2007 - martie 2009, au indus în eroare numeroase instituţii bancare, de credit şi persoane juridice care comercializează produse electronice şi electrocasnice, de la care au contractat credite bancare pentru nevoi personale şi, respectiv, au achiziţionat bunuri în rate, prin intermediul unor persoane fizice fără ocupaţie, special racolate în acest scop, şi prin folosirea de înscrisuri oficiale sau sub semnatură privată contrafăcute, cauzînd un prejudiciu de peste 110.000 lei. În aceeaşi perioadă, suspecţii au procedat la falsificarea a numeroase alte înscrisuri, în special diplome de absolvire a cursurilor liceale, permise de conducere şi rovignete, înscrisuri care au fost remise unor persoane fizice interesate în obţinerea acestora, în schimbul unor importante sume de bani.