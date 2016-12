Imagini cu New York-ul anilor \'30, digitalizate

Primăria oraşului New York doreşte să semneze un parteneriat cu Google, pentru digitalizarea a circa 90.000 de imagini ale oraşului, realizate pe film de 35 de milimetri, începând cu anii \'30, în scopuri urbanistice. Fotografiile, o parte alb-negru, o parte color, care ar putea fi digitalizate au fost realizate începând cu anii \'30 şi până în anii \'80, în scopuri urbanistice. Aceste fotografii au fost scoase la vânzare de acum 20 de ani, dar departamentul de arhivă al Primăriei New York a decis recent să le promoveze mai agresiv. În prezent, singura modalitate de a vedea aceste fotografii înainte de a le achiziţiona, este de a face o vizită la arhiva municipală a oraşului şi de a studia microfilmele. Dacă Primăria ar încheia un acord cu Google, compania ar urma să plătească 50.000 de dolari, costul digitalizării celor 90.000 de imagini, obţinând în schimb permisiunea de a utiliza o parte din ele în cadrul serviciului Google Maps, pentru o perioadă de un an. Propunerea de parteneriat a fost analizată, miercuri, de o comisie de specialitate, înainte de a fi iniţiate negocierile oficiale.

Primăria din New York a fost deja criticată pentru decizia sa de a încheia direct un contract cu Google în loc să realizeze o licitaţie formală, la care să participe şi alte companii. În trecut, a mai fost criticată pentru că a furnizat tot companiei Google date despre sistemul public de transport, în timp ce nicio altă companie rivală nu a primit astfel de informaţii.