Imagini din România, pe noul DVD lansat de Manowar

Regizorul Neil Johnson, cel care se ocupă de filmările celebrei formaţii de heavy metal Manowar, a lansat un clip de circa cinci minute, cu secvenţe din timpul probelor de sunet efectuate înaintea concertului din România, din luna iulie, montaj care poate fi urmărit pe internet. Trupa Manowar va lansa un nou DVD intitulat „Hell On Earth V”, disponibil pe piaţă începînd cu data de 27 noiembrie. Materialul va acoperi recentul turneu mondial, astfel că, pe lîngă imagini din Germania, Norvegia, Spania sau Finlanda, vor putea fi vizionate şi înregistrări cu rockerii români în timpul concertului susţinut de Manowar, pe 5 iulie, la Bucureşti. În plus, „Hell On Earth” conţine şi clipurile unor piese devenite deja clasice: „Gloves of Metal”, „The Crown and the Ring”, „Hand of Doom”, „Hymn of the Immortal Warrior” sau „God or Man”. Neil Johnson a declarat: „Cred că cea mai interesantă parte a acestui DVD este turneul Demons Dragons & Warriors Tour, unde formaţia a apărut pe scenă cu un show exploziv, în care a inclus pe scenă chiar şi vikingi”.