Imagini emoţionante

Un filmuleţ datând din anul 1985 şi înfăţişându-i pe prinţii William şi Harry cântând la pian şi jucându-se sub privirile celor doi părinţi, prinţesa Diana şi prinţul Charles, face senzaţie pe Internet. Într-o înregistrare realizată la Palatul Kensington, membrii Casei Regale cântau la pian, se strecurau pe sub mese, râdeau, zâmbeau, se îmbrăţişau sau stăteau cuminţi pentru un portret de familie. Prinţul William avea trei ani, iar Harry abia împlinise un an. Armonia în familia prinţului Charles părea deplină. Prinţesa Diana apare ca o mămică mândră şi foarte fericită alături de cei doi copii ai săi.