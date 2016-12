Imagini terifiante! O familie distrusă în urma unui accident mortal!

Tragedie în județul Constanța! O familie și-a găsit sfârșitul duminică noapte în urma unui terifiant accident rutier produs în zona localității Mihai Viteazu. O șoferiță s-a grăbit să ajungă la destinație și a luat o decizie care s-a dovedit fatală... A pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism. Conducătoarea auto, tatăl și nepoata ei în vârstă de 18 ani au murit pe loc. Adolescenta Andreea Ioana Oaida era elevă a Colegiului Mihai Eminescu și trebuia să susțină luni prima probă a Bacalaureatului.

S-a grăbit parcă să ajungă în brațele morții... O șoferiță, în vârstă de 42 de ani, a decedat și a luat după ea alți doi membri ai familiei, care se aflau în mașina ei, după ce a provocat un cumplit accident rutier ce a avut loc duminică seară în zona localității constănțene Mihai Viteazu. Vă prezentăm în continuare filmul evenimentelor. Potrivit anchetatorilor, femeia, Maria Mădălina Celmare, de 42 de ani, conducea un autoturism marca Chevrolet Kalos pe Drumul Național 22, dinspre Tulcea către Constanța. În autoturism se mai aflau părinții șoferiței, de 62 și respectiv 67 de ani, și nepoata acesteia, Andreea Ioana Oaida, în vârstă de doar 18 ani. La un moment dat, spun polițiștii, femeia a luat decizia care avea să distrugă o familie întreagă. Aceasta a început manevra de depășire a unui Opel Zafira, a pătruns pe contrasens și, în clipele următoare, a intrat în coliziune frontală cu un BMW.

Impactul devastator a făcut ca autoturismul marca Chevrolet să se rupă în două. Din păcate, Maria Mădălina Celmare, nepoata și tatăl ei au murit pe loc, după ce au fost pur și simplu aruncați din vehicul pe carosabil! Mama femeii se zbătea între viață și moarte între fiarele contorsionate. Pe de altă parte, Emil Ovidiu Dănilă, bărbatul în vârstă de 48 de ani aflat la volanul BMW-ului, șofer profesionist, a suferit mai multe leziuni grave, dar a scăpat cu viață. Mama sa, Eugenia Dănilă, de 69 de ani, fiul lui și prietena acestuia, ambii de 17 ani, au fost, de asemenea, răniți în urma cumplitei coliziuni... Potrivit autorităților, starea adolescentei de 17 ani era luni după-amiază critică.

Mai mulți martori ai carnagiului au sunat disperați la 112 și au cerut ajutor. În numai cinci minute autoritățile au activat Codul Roșu. Toate instituțiile și autoritățile cu atribuții în intervenție pentru o situație de urgență s-au mobilizat ca în vreme de cataclism, conform procedurii. Pompierii din Tulcea și-au unit forțele cu salvatoii constănțeni pentru această misiune contracronometru. Patru autospeciale de pompieri, una pentru victime multiple, o mașină a Serviciului de Descarcerare și două de stingere a incendiilor cu modul de descarcerare au plecat de urgență spre locul în care s-a produs tragedia.

Salvatorii au preluat cele cinci persoane aflate încă în viață. La scurt timp după producerea accidentului, un bărbat care îi cunoaşte pe cei care se aflau în BMW a venit la faţa locului. „Sunt rudă prin alianţă cu cei din BMW. Am văzut ştirea pe Facebook şi am venit într-un suflet aici. Am recunoscut din poze maşina. Am fost s-o luăm de la Sibiu acum o lună. Bine că ei sunt bine, am vorbit cu medicii şi am înţeles că toţi cei din această maşină au scăpat cu viaţă. Nu este un autoturism nou dar era într-o stare excelentă şi aşa au fost apăraţi, cred”, a declarat bărbatul.

Printre fiarele contorsionate, cioburile și bucățile rămase din Chevrolet, salvatorii au intervenit pentru a acorda primul ajutor. „Am fost solicitați să intervenim pentru acest accident rutier soldat cu opt victime, dintre care trei decedate pe loc. Au existat persoane încarcerate, însă la sosirea echipajului ele erau deja scoase din mașină", a declarat plutonierul Flavius Stamate, comandant al echipajului de descarcerare.

Şoferul Opelului pe care Chevrolet-ul l-a depășit spune că totul s-a produs într-o fracţiune de secundă. „Am fost depăşit de acea maşină care a intrat apoi în coliziune frontală cu alt autoturism. Şi mașina mea a fost avariată. În urma impactului, autoturismul meu a fost lovit de motorul care a sărit din Chevrolet, însă pagubele sunt mici” a mărturisit şoferul.

O femeie care a fost martoră la teribila scenă spune că îi este din acest moment frică să mai pornească în trafic la volanul propriei maşini. “Am rămas profund marcată. Tu ca şofer poţi să mori nevinovat din cauza altora. Am carnet de 30 de ani și circul în fiecare zi pe drumurile publice dar nu pot să cred ce mi-a fost dat să văd aici, este groaznic. Nu se poate aşa ceva”, a spus femeia.

După două ore în care rămășițele dezastrului au fost ridicate de pe șosea și după ce cadavrele au fost preluate și transportate la morgă, circulația în zonă a fost repornită. Pe parcursul nopții cei cinci răniți aflați în viață au primit îngrijiri de specialitate la spital. Mama șoferiței vinovate pentru producerea accidentului a fost supusă unei intervenții chirurgicale. Aceasta încă se lupta luni pentru a rămâne în viață, pentru ce a mai rămas din viața ei după ce soțul, fiica și nepoata sa au spus adio acestei lumi...

