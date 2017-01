Îmbătrânirea populaţiei ameninţă sistemul public de pensii

15:53:06 / 20 Ianuarie 2015

Arabu nu e terorist

Arabule ,bre ai mare dreptate.Chestia asta cu reangajarea pensionarilor la stat a fost facuta de pesedisti pentru a castiga niste voturi . Si, sa fi convins ca nu le prea cade bine ca au si ei copjj,Nu in ultimul rand de a asigura un loc de odihna pentru cei care i-au crescut sau au fost loiali la mangle.E vorba de unchi,taticu,socru ,soacra etc ,si astia trebuie sa manance o painica fara prea mult efort .Continuitatea este ,in acest fel de situatie ,asigurata.Ce rau a facut Boc ca pe acesti pensionari cu expertiza i-a trimis in privat sa puna economia de piata in miscare.?