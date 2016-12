Îmbrăţişări gratuite la Constanţa!

Free Hugs sau Îmbrăţişări gratuite este o campanie socială ce îşi propune să redescopere omul din spatele individului şi oamenii, dincolo de mulţimea cu care ne intersectăm zilnic. Juan Mann este omul care a început mişcarea numită îmbrăţişări... gratuite. Într-o societate în care totul îşi are preţul şi ai cărei membri mai degrabă muncesc în a se sabota unii pe alţii, decît a atinge idealuri comune, Juan Mann, pe 30 iunie 2004, a ieşit în Pitt St Mall din Sidney, Australia purtînd o pancartă pe care scria: „free hugs”. „Locuiam în Londra, cînd mi s-a întors lumea cu susul în jos şi a trebuit să mă întorc acasă. Tot ce aveam cu mine la aterizarea în Sidney era o geantă cu haine şi un munte de probleme. Nimeni nu a venit să mă aştepte la aeroport, nu aveam pe cine să sun. Eram un turist în propriul oraş. Am stat în aeroport şi m-am uitat cum ceilalţi pasageri erau aşteptaţi de prietenii şi familiile lor, zîmbindu-le cu braţele deschise, îmbrăţişîndu-se şi rîzînd împreună. Mi-am dorit să am şi eu pe cineva acolo, care să mă aştepte. Cineva care să se bucure că mă vede, care să-mi zîmbească şi care să mă îmbrăţişeze. Aşa că, am ajuns acasă şi mi-am făcut o pancartă. Am mers în cea mai aglomerată intersecţie pedestriană din oraş şi am afişat acea pancartă, pe care scria, pe ambele părţi: „free hugs”. Timp de 15 minute, oamenii s-au holbat la mine. Prima persoană care s-a oprit, m-a bătut pe umăr şi mi-a povestit că în dimineaţa aceea îi murise cîinele, mi-a mai spus că în aceeaşi dimineaţă celebra comemorarea unui an de la moartea fiicei sale într-un accident de maşină şi mi-a zis că, simţindu-se cel mai singur om din lume, nu avea nevoie decît de o îmbrăţişare în momentul acela. Toată lumea are probleme şi, cu siguranţă, mult mai mari decît ale mele. Dar văzînd cum se schimbă faţa unui om, cum zîmbeşte în urma unui gest atît de simplu, merită tot efortul”, povesteşte Mann. De atunci, campania a căpătat amploare, ea fiind reconstituită de oameni obişnuiţi în oraşe din toată lumea. În octombrie 2006, un student din Taipei a început campania „hug everyone” („îmbrăţişaţi pe toată lumea”) în Taiwan. În acelaşi an campania s-a lansat şi în Tel Aviv, Israel. În 2008, muzicianul indian premiat cu Oscar, A.R. Rahman împreună cu percuţionistul Sivamani au compus cîntecul „Jiva se Jiva” („Inimă pentru inimă”), cîntec care a promovat campania „Free hugs” în India. Pe 15 aprilie, în acest an, cu o zi înainte de comemorarea masacrului petrecut în 2007 la Universitatea Virginia Tech din SUA, studenţii au venit în ajutorul comunităţii organizînd campania îmbrăţişări gratuite. Campania a ajuns şi în România. În 111 oraşe din ţară se vor împărţi, astăzi, 20 mai, la ora 12, îmbrăţişări... gratis! În judeţul nostru, întîlnirile vor avea loc în Constanţa, Mangalia şi Medgidia. În Constanţa, dacă aveţi îmbrăţişări de împărţit, mergeţi la ora 12.00, în faţă la Tomis... luaţi-vă prietenii şi mergeţi să vă faceţi un cadou, gratis, bucuria celui de lîngă voi.