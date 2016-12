„Îmi anunţ contracandidaţii că locuitorii Constanţei sunt mult mai inteligenţi decât îşi imaginează”

Deputatul Maria Stavrositu, candidat în Colegiul 4 Senat, consideră că marea nemulţumire din această campanie electorală este lipsa de responsabilitate a contracandidaţilor, care refuză orice dezbatere pe teme de interes local şi naţional. Plecată din PDL, Maria Stavrositu spune că şefii politici ai fostului său partid nu sunt de cea mai bună calitate.

Reporter: Începe ultima săptămână de campanie electorală. Aţi obosit?

Maria Stavrositu: N-am timp să-mi dau seama dacă am obosit sau nu. Campania electorală presupune, desigur, un efort. Dar nu-l simt pentru că sunt alături de mine atâţia oameni buni, de la care primesc energie bună. În plus, îmi place să stau printre oameni. Întâlnirile cu constănţenii din cartierele Tomis, din Tăbăcărie sau din Faleza Nord, de la Pescărie, din Palazu sau din Peninsulă, ori cei din zona Casei de Cultură, oricât de lungi şi multe ar fi, mă motivează şi dau sens acţiunii mele politice. Am, de asemenea, sprijinul total al familiei mele şi asta îmi susţine curajul.

Rep.: Ce vă nemulţumeşte şi ce vă mulţumeşte mai mult în această campanie?

M.S.: Întâlnirile cu oamenii mă mulţumesc. Cei mai mulţi dintre ei ştiu bine cine sunt şi ce am făcut pentru comunitatea noastră. Spun “comunitatea noastră” pentru că eu trăiesc, împreună cu soţul şi copiii mei, exact în colegiul în care am lucrat şi în care candidez. Sunt şi oameni care mă critică dar, în general, contactul cu oamenii din colegiul meu mă revigorează şi mă ambiţionează mai mult. Mă nemulţumeşte, pe de altă parte, lipsa de responsabilitate a celorlalţi candidaţi, care văduvesc campania de ceva esenţial oricărei campanii, şi anume dezbaterea între noi, candidaţii. I-am invitat pe cei doi contracandidaţi să dezbatem, în două runde, probleme importante ale oraşului şi ale ţării. Nu au răspuns. De frică nu poate fi vorba. Cred că sunt aroganţi şi se ascund în spatele partidelor pentru că le este teamă de electorat.

Rep.: Simpatizanţii PDL sunt alături de dumneavoastră?

M.S.: Mulţi dintre ei, da. În PDL am întâlnit oameni extraordinari, cu care am fost onorată să lucrez. Eu voi deveni senator în urma acestor alegeri şi pentru că am fost un deputat care şi-a făcut bine treaba. Deci, şi datorită oamenilor din PDL cu care am lucrat patru ani. Faptul că şefii politici ai PDL nu sunt de cea mai bună calitate este o împrejurare nefericită. Dar în structurile PDL am găsit oameni foarte buni. Cu mai toţi am păstrat legătura şi cu unii dintre ei am rămas prietenă. Pe de altă parte, am găsit şi în PP-DD oameni de toată isprava. Le-au plăcut proiectele mele politice şi eu am fost impresionată de încrederea pe care mi-au arătat-o.

Rep.: Cum arată proiectele Mariei Stavrositu?

M.S.: Toate proiectele mele sunt de interes maxim pentru constănţeni, pentru că tot ceea ce propun eu vine, de fapt, dinspre alegători. Proiectele mele sunt răspunsuri la nevoile lor. Eu nu promit ce nu pot face. În 2008 am promis că voi contribui la o nouă lege a educaţiei. M-am ţinut de cuvânt. Acum promit o lege prin care vom revigora spiritul de solidaritate al comunităţilor mici, grupate în jurul parohiilor şi şcolilor, plecând de la realitatea că ajutorul cel mai bun pentru cei în nevoie vine din apropierea lor. Voi contribui la o nouă lege a Sănătăţii, ca să avem servicii medicale eficiente. Nu voi vota în Parlament un buget care va aloca mai puţin de 6% din PIB Sănătăţii. Voi contribui la găsirea soluţiei legislative corecte pentru a rezolva problema câinilor fără stăpân. Voi susţine soluţia de micşorare a preţului gigacaloriei pentru Constanţa. Eu am soluţii pentru scăderea reală a preţului gigacaloriei, în vreme ce Gigi Chiru are soluţii pentru jecmănirea firmelor ca să se plătească un preţ gigantic. Soluţiile mele sunt bine primite de constănţeni şi îi anunţ pe această cale pe contracandidaţii mei că locuitorii Constanţei sunt mult mai inteligenţi decât îi cred ei, luându-mă după ofertele lor electorale.

