„Îmi doresc să jucăm semifinalele Cupei CEV şi să ajungem în finală”

Club Volei Municipal Tomis Constanţa a ajuns la capătul unui an 2013 excelent pentru club, la toate categoriile de vârstă: seniori, juniori, cadeţi, speranţe. Seniorii au câştigat, în aprilie, ambele competiţii interne ale voleiului masculin românesc, campionatul şi Cupa României, reuşind al patrulea event din istoria clubului. În plus, CVM Tomis nu a pierdut nicio partidă oficială jucată în 2013 şi contând pentru sezonul 2012-2013! Echipa s-a calificat pentru Liga Campionilor, a jucat în această prestigioasă competiţie, în toamnă, pentru a doua oară în istoria clubului şi a reuşit trei victorii în grupă, faţă de una singură în ediţia precedentă. Cu cele nouă puncte acumulate, voleibaliştii constănţeni au evitat eliminarea din Cupele Europene şi vor continua să evolueze în Cupa CEV, faza Challenge Round, ultima înaintea semifinalelor, meciurile fiind programate în februarie 2014. Mai mult, în 2013, echipele de juniori, cadeţi şi speranţe ale Tomisului au câştigat titlul naţional la categoriile lor de vârstă. Începem astăzi, şi vom continua în numerele următoare, o serie de interviuri cu doi conducători ai clubului, cu antrenorul principal şi cu unul dintre jucători. Primul care a răspus la întrebările reporterului a fost chiar preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky.

Reporter: Domnule preşedinte, sunteţi mulţumit de parcursul echipei în Liga Campionilor, în acest sezon?

Sorin Strutinsky: Sunt mulţumit, pentru că am obţinut trei victorii, după ce în ediţia trecută reuşeam un singur succes. Dacă anul viitor vom obţine patru victorii, ne calificăm sigur pentru play-off!

- S-ar fi putut obţine mai mult de nouă puncte în această grupă?

- Da, poate că se putea mai mult dacă ar fi venit Nemec mai repede (n.r. - slovacul nu a jucat în primele trei etape din grupă) sau dacă în setul al treilea din ambele meciuri cu Wegiel am fi forţat puţin. Dar trebuie să fim mulţumiţi cu ceea ce ni s-a dat, pentru că nu uităm de ajutorul celor de la Galatasaray Istanbul în obţinerea calificării pentru Cupa CEV.

- Veţi mai aduce jucători în această iarnă?

- Nu ştiu, deocamdată. Vom avea o discuţie, după sărbători, cu antrenorii şi vom vedea. Echipa este sudată şi nu cred că e bine să facem modificări acum.

- Ce concluzii trageţi la sfârşitul anului 2013?

- Cred că anul acesta am luat tot. Am avut şi câteva înfrângeri, nu mi-a plăcut cea de la Craiova, din campionat, dar se mai relaxează şi jucătorii. Important este că, probabil, aşa cum arată clasamentul, vom juca direct semifinalele campionatului şi va urma o nouă participare în Cupele Europene. Sper să fie tot Liga Campionilor, pentru că mai mult de două treimi din punctele României noi le-am adus şi avem tot dreptul să participăm mai departe. De asemenea, cred că am fost destul de inspiraţi la transferuri. Sunt foarte mulţumit de antrenorul Martin Stoev, pentru că a impus disciplină în echipă şi, tehnico-tactic, îi aduce în stare de joc pe toţi voleibaliştii din lot. Îmi pare rău pentru că există o ruptură în campionat de la locul 3 în jos, iar de la locul 6 încolo este alta şi mai mare. E foarte greu să joci într-o competiţie ca Liga Campionilor fără meciuri tari în campionat, fără a avea acea tensiune măcar în trei-patru etape din zece.

- În concluzie, a fost 2013 un an perfect pentru CVM Tomis Constanţa?

- Era un an perfect dacă obţineam şi calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor, dar este un an foarte bun şi echipa joacă bine, din ce în ce mai bine. Îmi doresc să jucăm semifinalele Cupei CEV şi să ajungem în finală.