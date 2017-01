„Îmi doresc să revin să cînt la Constanţa”

Costel Busuioc a devenit cunoscut şi a putut să înceapă o carieră muzicală datorită cîştigării concursului „Hijos de Babel” din Spania, care i-a adus un contract cu Sony BMG, iar la scurt timp după semnarea contractului, românul a scos pe piaţă primul său album, intitulat „Costel”. Materialul s-a vîndut în peste 10.000 de exemplare, aducîndu-i tenorului şi primul său „Disc de Aur”. Despre succesul său, dar şi despre emoţiile prin care a trecut „Pavarotti din Carpaţi”, aşa cum este supranumit interpretul, Costel a vorbit într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”.

Reporter: Primul concert al dvs l-aţi susţinut la Constanţa. Cum a fost?

Costel Busuioc: Primul meu concert a fost emoţionant, eu am avut foarte multe emoţii, dar datorită experienţei celor cu care am cîntat, Marius Hristescu, Diana Ţugui, am reuşit să îmi revin.

Rep: De ce aţi ales să colaboraţi cu soprana Diana Ţugui?

C.B: Între mine şi maestrul Marius Hristescu s-a legat o prietenie, sînt amîndoi nişte oameni extraordinari. Prin dînsul am cunoscut-o pe doamna Ţugui şi ne-a plăcut cum se îmbină vocile noastre.

Rep: Cum vi s-a părut publicul constănţean?

C.B: Publicul constănţean a fost extraordinar, eu m-am gîndit că va fi mai rece, mai ales că nu am fost niciodată aici şi nu ştiam cum sînt oamenii de la Constanţa. A fost foarte frumos. Îmi doresc să revin să cînt aici, abia aştept. Dacă Dumnezeu ne ajută vom pregăti un concert de arii, pentru acest an, şi poate voi cînta cu orchestra de aici, din Constanţa, mi-ar face mare plăcere.

Rep: Ce aţi simţit cînd a intervenit schimbarea majoră în viaţa dvs?

C.B: Abia m-am adaptat, încă nu am reuşit să mă adaptez în totalitate cu scena, dar nu este nicio problemă. Uneori, şi în Madrid şi în România, vin la mine oamenii pe stradă şi îmi cer autografe.

Rep: V-aţi stabilit locuiţa în Spania?

C.B: Da, locuiesc acolo, dar, din păcate, familia mea este în România... Îmi este foarte dor de familie, este greu să fii departe de copiii tăi.

Rep: Cariera dvs muzicală cere multe sacrificii?

C.B: Da... chiar foarte multe! Dar sînt dispus să le fac, mi-am dorit foarte mult să cînt.

Rep: Cît repetaţi pentru a fi în formă?

C.B: Repet în fiecare zi, în Spania, fac atît teorie muzicală, cît şi canto, cu profesori specializaţi..

Rep: V-aţi aşteptat să cîştigaţi concursul „Hijos de Babel”?

C.B: La început, cînd am ajuns în Spania, a fost foarte greu, nu ştiam limba, ştiam doar cîteva cuvinte, abia după doi ani a fost mult mai bine. Cînd lucram ca zidar, eu cîntam pe schele iar lumea se aduna şi asculta... Şi m-am gîndit să particip la acest concurs şi... am reuşit să îl cîştig. Mi-am dorit foarte mult să cîştig acest concurs, m-am prezentat la casting şi aşa am ajuns în finală şi apoi am învins.

Rep: Pe viitor vă gîndiţi să abordaţi şi alte genuri muzicale?

C.B: Da, cu siguranţă. Eu mă pregătesc pentru operă, vreau să cînt operă, dar rămîne de văzut ce voi mai cînta în viitor.