Vicepreşedintele PSD Dan Ioan Cuşnir, consilier judeţean, a participat, vineri, la şedinţa Consiliului Judeţean Suceava îmbrăcat într-un tricou cu mesajul: „Îmi este ruşine cu preşedintele ţării mele“. El a explicat că nu are motive să fie mândru de şeful statului. Acţiunea lui Cuşnir nu a fost comentată nici de preşedintele CJ Suceava, Cătălin Nechifor, şi nici de ceilalţi consilieri judeţeni prezenţi, care au acceptat tacit protestul social democratului. Întrebat de ce a ales să poarte tricoul, el a răspuns că i-a venit rândul: „Mai aveam un tricou alb cu un măr otrăvit pe el, dar era la spălat“. Povestea lui Cuşnir are însă o mică istorie, ca să spunem aşa. În urmă cu o săptămână, pemepista Elena Udrea a postat pe contul său de Facebook o serie de fotografii intitulate „Traian Băsescu cu tinerii şi femeile din PMP“. Pe nisipul fierbinte s-au schimbat zâmbete, s-au făcut promisiuni şi s-a pus la cale intrarea în cursa prezidenţială a Elenei. Băsescu spune că nu e nimic greşit, dar el are o satisfacţie enormă atunci când, dorind să-şi arate argumentele, citează din legi, decizii ale CCR sau din Constituţie. Numai că el rescrie fiecare text legislativ, îl traduce şi îl adaptează într-o interpretare personală. Afişarea aproape sfidătoare a lui Băsescu cu acel tricou şi declaraţiile explicite privind modul în care va vota sunt mai mult decât simple opţiuni politice. Dar ne-am învăţat ca “fermierul” de la Cotroceni să folosească în scop pur electoral cea mai înaltă funcţie în stat, în interesul… unora, nu al tuturor cetăţenilor acestei ţări.