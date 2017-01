„Îmi place să lucrez cu cei mici, pentru că sînt foarte creativi”

Muzeul de Artă găzduieşte, în această perioadă, expoziţia „Aproape un poet al geţilor”, dedicată poetului latin Ovidius. Artistul plastic Alexandra Radu se numără printre participanţii la această manifestare expoziţională şi, într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”, a vorbit despre lucrările pe care le-a prezentat, dar şi despre următoarele proiecte.

Reporter: Cu ce lucrări aţi participat la expoziţia „Aproape un poet al geţilor”?

Alexandra Radu: Am particpat cu cinci lucrări, dintre care trei de dimensiuni mari şi două medii. Am expus pe simezele Muzeului de Artă lucrări de grafică asamblate pe acelaşi panou şi toate au pornit de la aceeaşi tematică - „Fastele”, realizate în tehnici mixte. Unele lucrări sînt figurative, în care personajele apar stilizate, în timp ce altele pleacă de la figurativ şi ajung la abstract, astfel încît forma şi culoarea transmit mesajul, renunţîndu-se la partea descriptivă.

Rep.: De curînd, aţi participat şi la expoziţia „Atelier 35”. Ce aţi expus?

A.R.: Am participat tot cu cinci lucrări, trei dintre ele sunt realizate în tehnică mixtă pe pînză, iar celelalte două sunt create în acrilic pe carton. Lucrările au fost gîndite în compoziţie serială, adică au legătură una cu cealaltă, formînd o friză, chiar dacă fiecare, individual, poate transmite un mesaj. Am expus lucrări abstracte, în care subiectele se elimină, iar elementele de limbaj plastic primează. Lucrările realizate în acrilic pe carton fac trimitere la motivul figurativ. Am pornit de la portretul votiv – macheta bisericii, care apare stilizată. Partea de grafică este realizată cu haşură spontană (suprapuneri diferenţiate, intensităţi ale liniei), în contrast cu fundalul plat, decorativ. Mai există şi un contrast de calitate, între griurile de la partea centrală, cu oranjul pur, puternic, din fundal.

Rep.: Veţi prezenta publicului şi o expoziţie personală?

A.R.: Da. Îmi doresc, pentru luna iulie, să organizez o expoziţie personală, care să reunească lucrările realizate în perioada masteratului.

Rep.: Cum se îmbină calitatea de artist plastic cu aceea de muzeograf?

A.R.: Deşi sînt lucruri distincte, vocaţia de artist plastic şi cea de muzeograf, datorită ariei artistice culturale care le cuprinde pe amîndouă, mă ajută foarte mult, mă inspiră. Acest lucru se datorează faptului că la Muzeul de Artă se organizează expoziţii ale artiştilor contemporani şi sînt înconjurată de tablouri create de artişti consacraţi, din expoziţiile permanente ale instituţiei.

Rep.: Mai sînt copiii sau tinerii atraşi de arta plastică?

A.R.: Da, mai sînt şi spun acest lucru datorită Cercului de pictură din cadrul muzeului nostru. La acest cerc se înscriu şi copii, dar şi adulţi, care deprind tainele artei plastice, avînd ca finalitate organizarea de expoziţii. Îmi place foarte mult să lucrez cu cei mici, pentru că sînt foarte creativi şi nu au inhibiţii.

Rep.: Le transmiteţi un mesaj cititorilor cotidianului „Telegraf”?

A.R.: Deşi căldura este prezentă, sper ca turiştii şi constănţenii să se oprească la Muzeul de Artă, acum cînd expoziţia dedicată poetului Ovidius este pe simeze. Vor avea ocazia să admire lucrări de diferite facturi, o îmbinare favorabilă între poezie şi artă vizuală, o punte între trecut şi prezent.