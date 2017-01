Imigraţia a afectat salariile în Marea Britanie

Numărul imigranţilor veniţi din Europa de Est a fost subestimat de fostul guvern laburist şi a afectat salariile britanicilor, a recunoscut luni liderul laburist Ed Miliband. Liderul laburist a declarat că imigraţia economică a adâncit diferenţele dintre săraci şi bogaţi şi a recunoscut că precedentul Guvern a greşit atunci când nu s-a concentrat pe topul de economie pe care o construia. „Există o diferenţă între Guvernul nostru şi acesta. Noi am luat măsuri prin taxele la credite şi alte decizii pentru a ajuta familiile. Dar am greşit pentru că nu ne-am concentrat pe tipul de economie pe care o construim şi ce înseamnă aceasta pentru adâncirea prăpastiei dintre cei de foarte de sus şi restul”, a precizat liderul laburist. „Cu siguranţă am greşit în legătură cu numărul persoanelor ce urmau să vină, deoarece cred că am subestimat în mod semnificativ numărul persoanelor care urmau să vină din Europa de Est”, a declarat Ed Miliband. Acest lucru a provocat „o criză tacită\" în rândul britanicilor, a adăugat acesta. „Teama mea este că deoarece Guvernul înrăutăţeşte situaţia, costurile crizei de zi cu zi cu care se confruntă familiile britanice obişnuite vor adânci impactul în anii ce vor veni”, a explicat politicianul britanic.