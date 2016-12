Imixtiune prezidenţială

TACTICĂ COTROCENISTĂ Debandada din PDL l-a deranjat chiar şi pe preşedintele Traian Băsescu, care a simţit nevoia să se implice în lupta internă pentru putere în PDL. Pentru că a scăpat de sub control partidul odată cu debarcarea lui Boc, Băsescu a fost obligat aproximativ un an să privească cum noul preşedinte Vasile Blaga distruge toate reţelele de şantaj din partid, care sunt destabilizate şi înlocuite cu altele menite să sprijine noua conducere. Am putea spune că Băsescu a făcut rugăciuni în toată această perioadă pentru ca Blaga şi subalternii săi să dea greş la alegerile parlamentare. Şi, dacă ne gândim că ieşirile lui Băsescu din campania pentru parlamentare nu au făcut decât rău PDL-ului, ajungem la concluzia că preşedintele a conspirat împotriva propriului partid pentru a putea readuce la conducerea PDL oamenii pe care îi poate controla, adică să redevină păpuşarul portocaliu.

PDL NU ARE LIDER Această ipoteză se poate spune că a fost ieri confirmată chiar de Băsescu prin declaraţiile făcută la Cluj, acolo unde şeful statului a dat fuga pentru a-l convinge pe Emil Boc fie să intre în competiţie, fie să se implice şi el în susţinerea Elenei Udrea. „Este nevoie de un PDL revitalizat, care să fie alternativa, pentru că aşa cum merge acum mă tem că se îndreaptă spre zona marginală a politicului. PDL nu mai are un lider care să tracteze partidul. Acum, elita PDL nu depăşeşte media şi mediocritatea politicului. Îţi trebuie forţa unui partid, dar şi un politician, doi-trei care să fie peste mediocritatea politicului”, a declarat Băsescu. Şeful statului a afirmat că în momentul de faţă PDL nu are un candidat pentru prezidenţiale. „Nu ştiu, deocamdată ei trebuie să privească la 2016 şi să pună partidul în situaţia de a fi competitiv în 2016. Ce vor face la prezidenţialele din 2014? Depinde”, a spus Băsescu. Europarlamentarul PNL Norica Nicolai a declarat că Elena Udrea are toate şansele să ajungă la conducerea PDL în măsura în care „în spatele ei stă un establishment mai mult sau mai puţin vizibil, ocult”. „În România, politica de şantaj a făcut carieră”, a spus Nicolai. Până la aflarea câştigătorului bătăliei la nivel central, astăzi vom şti cine va conduce pentru următoarea perioadă organizaţia judeţeană a PDL. La cum se prezintă candidaturile, nu se anunţă nicio surpriză, doar dacă nu se trezeşte vreun rebel (vezi Niki Anghel de la Castelu) să strice aranjamentul actualei conduceri. Mascarada de astăzi va fi dirijată de la pupitru de Cezar Preda şi Costică Canacheu.