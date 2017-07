IMM-urile au prins gustul bursei românești

Transilvania Broker de Asigurare va fi noua companie care se va lista pe Bursa de Valori București (BVB), în timp ce Raiffeisen Centrobank va lansa warrant-uri ce vor fi bazate pe acțiuni ale bursei, a declarat șeful BVB, Ludiwk Sobolewski - „Un lucru bun este că acum firmele mici aleg să se listeze pe BVB, acționarii aleg această piață pentru vânzarea acțiunilor. Am avut un forum al investitorilor, în noiembrie 2016, la care am invitat două companii private, care nu erau listate. Și de atunci, una este listată - AAGES. Au vândut acțiuni pentru aproximativ 1,2 milioane euro. Piața de capital din România devine atractivă pentru IMM-uri“. În opinia sa, toate aceste listări și lansări de noi instrumente și produse pe bursă se vor reflecta în puterea financiară a BVB. În primul semestru din acest an, Bursa de Valori București (BVB) a păstrat un avans de aproape 11%, pe fondul unei luni iunie marcate de acordarea de dividende și de o serie de incertitudini politice - „BET, principalul indice al pieței, cel care măsoară evoluția celor mai lichide companii, a încheiat iunie la un nivel de 7.855 puncte, ceea ce corespunde unei creșteri de 10,87%. Un avans mult mai puternic a fost consemnat de indicele BET-TR, care include și dividendele acordate de companiile din BET. La 10.226 de puncte, BET-TR a consemnat o creștere de 16,85% la finalul primului semestru. Sezonul dividendelor a marcat puternic luna iunie, iar cele mai mari randamente ale dividendelor acordate au depășit 18%“. Prima jumătate a anului a fost marcată de listarea DIGI Communications, în urma finalizării cu succes a celei mai mari oferte publice inițiale (IPO) derulate de o companie privată în piața de capital românească (peste 944 milioane lei).