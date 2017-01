IMM-urile îşi dau cu părerea despre legislaţia UE

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa a organizat, ieri, prima dezbatere publică a Comisiei Europene (CE) cu reprezentanţi din rândul IMM-urilor, pe tema „Noul cadru legislativ pentru comercializarea produselor: propunere de armonizare cu Decizia 768/2008 a 10 directive de produs”. În cadrul dezbaterii, oamenii de afaceri au avut posibilitatea de a-şi exprima opinia cu privire la propunerea de aliniere a legislaţiei, ţinând cont de trei obiective principale: abordarea problemei neconformităţii cu cerinţele de produs existente, abordarea problemelor în îndeplinirea funcţiilor de către anumite organisme notificate, abordarea nepotrivirilor/incoerenţelor pe chestiuni controversate din legislaţia actuală. Panelul a fost moderat de un specialist în domeniu, care a prezentat documentele supuse consultării, atât directivele europene cât şi transpunerea în legislaţia naţională, propunerile Comisiei pentru armonizarea legislaţiei, a ajutat firmele să înţeleagă modul în care le va fi afectată activitatea, precum şi să îşi exprime opiniile privind impactul schimbărilor propuse de Comisie asupra activităţii lor. Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, prin Centrul Enterprise Europe, este partener într-un nou proiect finanţat direct de Comisia Europeană „RO-SMEP/Panels - a two way communication RO-EU”. Proiectul are acoperire naţională şi are ca obiectiv implicarea firmelor în procesul de elaborare a politicilor şi legislaţiei europene ce vizează mediul de afaceri, prin participarea la consultări publice.