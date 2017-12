IMM-urile, sprijinite pe hârtie, cu bani teoretici

DAR BANII? Proiectul de buget pentru 2018 prevede schimbări mari la programele naționale de finanțare a firmelor mici și mijlocii. Suma totală alocată se ridică, în prezent, la credite bugetare de 1,14 miliarde lei și angajamente de 183,1 milioane lei. Estimările pentru 2019 sunt chiar mai mici - doar 400 milioane lei (jumătate credite bugetare, jumătate angajamente, adică bani care vor putea fi alocați la rectificări). Revenind la 2018, programul Start-Up Nation România primește cea mai mare parte din bani, respectiv 963,7 milioane lei, sub formă de credite bugetare. Conform schiței inițiale a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, banii vor fi alocați doar firmelor de la sate. E oarecum de înțeles, având în vedere că alte programe pentru societăți nou-înființate, respectiv România Start-Up Plus și Diaspora Start-Up, vor veni cu granturi de 40.000 euro, din fonduri europene, cu dedicație pentru mediul urban. Problema ar fi că ambele programe nu se aplică în centrul businessului autohton, adică în municipiul București și în județul Ilfov. Ce mai remarcă analiștii financiari este că întregul buget al Start-Up Nation nu este prevăzut la capitolul dedicat plăților interne care sunt ulterior decontate de Comisia Europeană... De notat că, pentru a acoperi întregul necesar de finanțare, am avea nevoie de fix trei miliarde de lei, bani care să meargă către toți cei care au aplicat în 2017 și către cei care vor veni în 2018, potrivit estimărilor celor de la StartUpCafe.ro - „Așa cum arată acum situația, pare că nu sunt alocați bani pentru a putea deschide și-n 2018 o sesiune nouă de înscriere“. Totuși, ministrul de resort, Ilan Laufer, a punctat că în mod sigur se va face o ediție 2018 a Start-Up Nation, cu o alocare totală de două miliarde de lei, pentru firmele noi din toată țara, inclusiv din București-Ilfov.

CLASICI ÎN VIAȚĂ În continuare, pentru programul de stimulare a exporturilor sunt prevăzuți 25 milioane lei, față de 100 milioane lei în 2017. Programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români ar urma să aibă un buget de 10 milioane lei, dublu față de anul trecut. În acest program, IMM-urile autohtone obține ajutoare de stat de până la 50.000 lei, pentru realizarea de site-uri și aplicații de promovare și participarea la târguri internaționale. Programul „Femeia Manager“, care rezistă de ani buni în calendar, primește un milion de lei și revine la formula clasică - granturi de maximum 50.000 lei, în loc de cursuri de antreprenoriat. Programul de dezvoltare a activităților de comercializare a serviciilor de piață are 50 milioane lei și prevede ajutor financiar care să acopere până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor firmelor, fără a depăși 250.000 lei. Programul de microindustrializare va avea un buget de 86,2 milioane lei, în creștere cu 12 milioane lei față de 2017. O noutate este schema „Microîntreprinderi pentru tineri“, cu un buget de 27 milioane lei. Seamănă un pic cu fostul program SRL-Debutant, care a fost integrat, în cele din urmă, în Start-Up Nation. Nu lipsește nici Târgul IMM-urilor, eveniment căruia i s-au alocat cinci milioane lei. Nu-n ultimul rând, vom avea și clasicul program pentru meșteșugari și artizani (890.000 lei) și UNCTAD/EMPRETEC, în cadrul căruia 100 de români pot urma cursuri gratuite de antreprenoriat și management (504.000 lei).