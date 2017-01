Imnul Liberty Parade 2007, promovat pe... internet

Deşi mai este o lună pînă la Liberty Parade, imnul din acest an al evenimentului este gata, iar fanii genului îl pot descărca… gratuit de pe internet. Ca şi anii trecuţi, piesa este o colaborare între trupa „Activ” şi DJ Optick. Imnul, intitulat în acest an, „Music is driving me crazy”, are ca principal obiectiv promovarea Liberty Parade, astfel că organizatorii s-au gîndit să ofere „la liber” melodia.

Liberty Parade, cel mai mare eveniment dance din România, va avea loc, anul acesta, pe data de 28 iulie. Fanii muzicii house se vor putea bucura, pe plaja Liberty Parade Arena dintre staţiunile Venus şi Saturn, de un show de lumină, sunet şi efecte speciale, invitat special al acestei ediţii fiind celebrul DJ Robbie Rivera, care va veni alături de Brian Cross, DJ-ul său de warm-up.

Plecarea camioanelor va avea loc după-amiaza, din staţiunea Olimp, iar convoiul va ajunge, spre seară, în zona dintre staţiunile Venus şi Saturn. Anul trecut, organizatorii au declarat că la eveniment au participat peste 50.000 de spectatori, care au venit să îl vadă mai ales pe invitatul special, DJ Tonka.