Imobiliarele au renăscut din... „molozul“ crizei

REAȘEZARE

Dezvoltatorii de locuinţe continuă investiţiile şi în 2015, după ce 2014 a fost caracterizat drept anul ieşirii din criză, pe fondul unei cereri în creştere determinată de ieftinirea creditării și programul Prima Casă. „Vânzările au evoluat foarte bine, mai ales în a doua jumătate de an, odată cu lansarea unui proiect rezidențial la Arad. Astfel, ansamblul Adora Urban Village este deja vândut 70%, iar Adora Park Arad are deja 35% dintre unităţi cumpărate, din vară. Se simte o revenire evidentă a încrederii cumpărătorilor, evidenţiată şi de evoluţia vânzăriilor de credite prin programul Prima Casă, dar nu numai. Sperăm ca în 2015 lucrurile să meargă cel puţin la fel de bine“, spun reprezentanţii dezvoltatorului israelian Tagor. Și pentru Adama, dezvoltator deţinut de compania austriacă Immofinanz, 2014 a adus o stabilizarea a business-ului, cu anumite tendinţe de creştere uşoară pe anumite segmente - „Evoluţia vânzărilor de apartamente din portofoliu confirmă trendul pozitiv. Dacă în 2013 vorbeam despre o creştere cu 25% a vânzărilor, comparativ cu 2012, în 2014 parcursul este şi mai bun, iar la final de an avem cu 30% mai multe unităţi vândute față de anul precedent“. Investiţiile Adama post-criză în piaţa rezidenţială locală se ridică la 16 milioane euro, exclusiv din fondurile companiei. În acest an, compania a construit 50 de unităţi premium în cea de-a patra clădire din Copou Bellevue (Iaşi), iar anul trecut a finalizat faza a doua din două complexuri din Titan. „2014 este clar un an al confirmării ieşirii din criză şi al unei noi reaşezări, aspect susţinut de toţi jucătorii din domeniu. Dezvoltările imobiliare au fost reluate şi sunt mult mai bine conectate la cererea şi necesităţile pieţei, iar băncile arată din nou un apetit în creştere pentru creditare. În piaţă sunt disponibile credite standard mai avantajoase şi decât programul Prima Casă“, conchid cei de la Adama.

PREȚURILE BAT PASUL PE LOC

În ceea ce privește prețurile, consultanții imobiliari vorbesc despre stabilizare, fără fluctuații majore. „Deşi numărul de tranzacţii încheiate în acest an depăşeşte numărul celor din 2013, volumul locuinţelor disponibile a crescut, așa că preţurile s-au menţinut constante. Ele variază în funcţie de caracteristicile fiecărui complex rezidenţial în parte - construcție, locație etc“, spun reprezentanții Premier Estate. Ei apreciază că revigorarea imobiliarelor se datorează Primei Case și facilității fiscale de TVA 5% la locuințele până în 380.000 lei. Pentru 2015, ei sunt optimiști, așteptându-se ca trendul ascendent al vânzărilor să continue.