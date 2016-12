Împăcare cu năbădăi

Avînd ca model de viaţă şi luptă revoluţionară chipul emblematic al lupului, eroul principal din “Scufiţa Roşie” şi “Capra cu trei iezi”, deputatul Zanfir Iorguş dă semne că intenţionează să-şi schimbe din nou blana. Sau poate că, aflîndu-ne în plină criză mondială, vrea doar să o dea la întors... Constat, cu surprindere, că, în ultima vreme, domnia sa pozează, după modelul prezidentului suprem, în lupul cel bun, iertător de toate şi de toţi, gata să dea la pace cu toată lumea, inclusiv cu primarul Tusac, duşmanul său de moarte! De la o vreme încoace, ptiu, să nu fie de deochi, Zanfir Iorguş e numa’ miere în loc de fiere! Se prea poate ca, urmînd exemplul literar al preşedintelui, să scoată şi domnia sa o poezie de la naftalină, îmbogăţind astfel bibliografia lirică de partid sub genericul “Băiet fiind, cutreieram prin bostănării”. Declarativ, Iorguş vrea să facă pace cu Claudiu Tusac, dar, în culise, se pregăteşte să-şi schimbe blana, pentru că năravul politic din fire nu are lecuire! Îmi este greu să cred că domnul deputat poate trece peste resentimentele care îl asmut în permanenţă împotriva celui care i-a luat locul în fruntea Primăriei Mangalia! Sigur, unii se vor grăbi să-mi dea ca exemplu tipic de democraţie iorguşiană momentul împăcării cu Mincă, liderul conservatorilor constănţeni, dar, cum să zic, asta e altă chestie în altă trestie! Practic, cînd cei doi s-au strîns cu tandreţe în piaţă, evitînd totuşi să se pupe, Iorguş nu avea altă alternativă. Dacă nu-l îmblînzea pe Mincă, ar fi rămas cu ochii în soare şi după alegerile parlamentare! Împăcarea cu Tusac seamănă cu o misiune imposibilă, rivalitatea dintre cei doi depăşind cu mult graniţele politicului, motiv pentru care disputa s-a transformat într-o luptă cocoşească. Citeam, ieri, într-un cotidian local, că Elena Udrea i-ar fi cerut lui Iorguş să se împace cu Tusac! Aiurea! A fost un simplu foc de paie, pentru că, în realitate, ministreasa Turismului şi-a dorit un scurt armistiţiu pe perioada în care, în Parlamentul României, se dezbătea moţiunea de cenzură. De altfel, la ora la care scriu aceste rînduri, în aşteptarea votului final, discuţiile pe această temă sînt în toi. Poate şi pentru că se apropie cu paşi repezi sezonul rece, Iorguş îşi schimbă blana. Citind declaraţiile sale mieroase din presă, mi-am adus aminte de celebra scenă din “Capra cu trei iezi” în care lupul îşi schimbă glasul cu ajutorul unei pile pentru a pătrunde în casa cornutei. De data aceasta, pentru 24 de ore de linişte la Mangalia, pe post de pilă, Elena Udrea a ordonat încetarea ostilităţilor. Dacă se doreşte pace cu adevărat, Zanfir Iorguş trebuie să facă primul pas spre reconciliere, stopînd procedurile de declanşare a referendumului privind destituirea primarului Tusac. Cum domnia sa e liderul răzvrătiţilor, este singurul în măsură să pună capăt acestei parodii politice. Din păcate, conflictul dintre primar şi consilierii care îl susţin pe Iorguş, dornic să se răzbune pe cel care l-a învins în competiţia electorală, a fost scăpat de sub control. De cîteva luni, activitatea Consiliului Local a fost blocată din cauza răfuielilor politice care s-au înmulţit în ultima perioadă. Disputele s-au mutat în instanţă, combatanţii dîndu-se reciproc în judecată pe diverse teme şi motive. Sigur, pentru binele mangalioţilor, care asistă de prea multă vreme la acest circ inutil, ar fi fost bine ca divergenţele să fie rezolvate pe cale amiabilă. Din cauza rufelor murdare din Consiliul Local spălate în public, acest lucru nu mai este posibil. Din acest motiv, cred că Zanfir Iorguş îşi schimbă doar blana…