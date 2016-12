Împăcare între interlopi

Un proces al interlopilor constănţeni, care se judecă pe rolul Judecătoriei Constanţa, a luat sfîrşit, ieri, odată cu declaraţia părţii vătămate, care spus că doreşte să se împace cu cei pe care i-a acuzat de loviri şi alte violenţe. Marius Leţea a susţinut că nu mai are nici o pretenţie civilă de la Lucian Călimărea, Rareş Gheorghe Răducanu şi Vasilică Coşman, din clanul „Spaniolu”, şi vrea să înceteze procesul. Conform actului de inculpare, în noaptea de 24/25 noiembrie 2007, în timp ce se aflau în Clubul „Crush”, din Constanţa, pe fondul unor discuţii în contradictoriu, cei trei l-au agresat pe Marius Leţea, provocîndu-i vătămări ce au necesitat pentru vindecare un număr de 8-9 zile de îngrijiri medicale. Ancheta procurorilor a fost finalizată după un an, însă martorii prezenţi ieri în faţa instanţei au demonstrat că dosarul a fost întocmit mai mult pe baza declaraţiei lui Marius Leţea, care nu a fost susţinută de martorii oculari. Acesta s-a constituit parte civilă în proces cu suma de 20.000 lei, din care 16.000 de lei pentru plata operaţiei la ochi, întrucît în urma bătăii i s-a deplasat globul ocular. În momentul în care a fost audiat de instanţă, Rareş Gheorghe Răducanu a povestit cum a decurs incidentul din seara respectivă, luînd toată vina asupra lui. „Leţea m-a înjurat pe mine şi pe prietenii mei, de aceea ne-am împins, ne-am bătut şi ne-am trîntit la pămînt. Coşman a venit să ne despartă, el nu a fost implicat în scandal. Nici pe Călimărea nu l-am văzut în zonă în momentul în care mă băteam cu Leţea. Cred că Marius Leţea dă dovadă de rea-credinţă şi i-a băgat pe Călimărea şi Coşman în acest scandal întrucît ştia că există o stare conflictuală între ei şi Cristel!”, a declarat Răducanu. Vasilică Coşman a repetat că el nu a făcut altceva decît să îi despartă pe cei doi care se băteau, iar Lucian Călimărea a susţinut că nici nu a văzut incidentul şi „cînd am auzit de bătaie, m-am ridicat de la masă să plec”. Marius Leţea a povestit instanţei că a mers la toaletă, moment în care a fost atacat de Călimărea şi alte şase persoane, i s-a pus cuţitul la gît, dar a reuşit să se strecoare şi să fugă. Acum, el a retractat totul şi a cerut împăcare, instanţa luînd act de dorinţa lui şi hotărînd încetarea procesului penal.