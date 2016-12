Împăcarea victimei cu autorul leagă mâinile polițiștilor!

07:04:02 / 16 Februarie 2015

noul cod penal=raiul hotilor

Institutia impacarii este o capcana intinsa omului cinstit , onest si milos. Din cauza sa strazile se vor umple de infractori. Prin interpusi, infractorii pot pune presiune pe victime pentru a le determina sa se impace sau chiar le pot oferii o suma mai mare decat paguba produsa pe principiul fur de la 5-6, ma prinde la unul, ii dau ce am furat de la 2-3 si tot raman cu ce am furat de la ceilalti. Probabil ca hotii din parlament(nu este greseala) au avut in vedere rudele si sponsorii campaniei electorale care nu au imunitate. Acum au una partiala"