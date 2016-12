Impact fatal

Un bărbat de 75 de ani, din Constanţa, şi-a pierdut viaţa ieri, în jurul prânzului, în urma unui tragic accident rutier petrecut pe strada Soveja, în apropierea Palatului Copiilor, din municipiul Constanţa. Poliţiştii de la Rutieră spun că Bogdan C., de 24 de ani, din Tulcea, a condus un autoturism marca Ford, cu numărul de înmatriculare TL 02 VAT, pe strada Soveja, în banda nr. 3, dinspre bulevardul Alexandru Lăpuşneanu către zona Delfinariu. Ajuns în zona Palatului Copiilor, acesta l-a acroşat pe Radu C., de 75 de ani, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. În încercarea de a evita coliziunea, şoferul Fordului a tras brusc stânga de volan, a pătruns pe contrasens, după care a ieşit în decor, oprindu-se pe trotuar. “Mi-a apărut dintr-o dată în faţă. Am făcut tot posibilul pentru a-l ocoli, din acest motiv am şi ieşit de pe şosea. Din păcate, nu am mai avut ce să fac”, a povestit şoferul Fordului. În pofida eforturilor depuse, echipajul SMURD care s-a deplasat la locul accidentului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva bătrânului viaţa.

TRAVERSĂRI RISCANTE Poliţiştii de la Rutieră l-au testat pe şoferul Fordului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Oamenii care locuiesc în zonă spun că pe strada Soveja se produc numeroase accidente rutiere. “Sunt mulţi pietoni care încearcă să treacă strada prin locuri neamenajate corespunzător. Având în vedere faptul că aici este o curbă la stânga, şoferii îi văd târziu pe cei care traversează neregulamentar”, a declarat o femeie. Statisticile date publicităţii de Poliţia Rutieră arată că traversarea neregulamentară este cea mai importantă cauză a producerii accidentelor rutiere în anul 2012. De la începutul anului şi până în prezent au avut loc pe şoselele din ţară 2.552 de accidente. Dintre acestea, 20,2% au fost provocate de indisciplina pietonilor.