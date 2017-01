Impact violent între o Dacie şi un Matiz, cu şase victime

Circulaţia rutieră a fost îngreunată, pentru jumătate de oră, miercuri seară, în jurul orei 21,00, în intersecţia bulevardului Aurel Vlaicu cu strada Nicolae Filimon, la piciorul podului IPMC. Două echipaje ale Poliţiei Rutiere Constanţa au intervenit în zonă, unul pentru a fluidiza traficul rutier, celălalt pentru a investiga împrejurările în care s-a produs un grav accident rutier, în care au fost implicate două autoturisme: o Dacie şi un Matiz. La locul accidentului s-a deplasat şi un echipaj de descarcerare, pentru a-i scoate din maşină pe pasagerii Daciei. “Am intervenit pentru a descarcera două persoane grav rănite din Dacie, care au fost deja transportate la spital. Au mai fost rănite uşor două persoane din Dacie, în timp ce în Matiz am avut doar două persoane rănite uşor”, a declarat plt-şef Bogdan Covalciuc, şeful echipajului de descarcerare. Conducătoarea auto din Matizul cu numărul CT-54-LAM, Ana Maria Lămureanu, în vîrstă de 21 de ani, a scăpat fără a fi rănită, însă a fost şi ea suită în ambulanţă, fiind în stare de şoc. Şoferul Daciei cu numărul CT-50-NEY, Iani Beciu, de 23 de ani, a declarat că se întorcea de la serviciu cu patru colege pe care urma să le conducă acasă. Celălalt vehicul cobora de pe podul IPMC, în timp ce tînărul dorea să urce pe pod, pentru a ajunge în zona CET. „Matizul a luat un pic stînga şi, fiind în dreptul intersecţiei, am crezut că vrea să ia curba. Am tras şi eu de volan stînga pentru a evita accidentul, însă, în acelaşi timp, Matizul a revenit pe direcţia de mers dinainte. Am frînat, am încercat să evit, dar nu am mai putut face nimic. Din cîte am înţeles, şoferul Matizului a încercat să evite o groapă... asta le-a declarat şi poliţiştilor”, a povestit tînărul derularea faptelor.

În urma accidentului, toate pasagerele din Dacie au fost internate în spital. Trei dintre ele prezintă contuzii la cap şi la picioare şi entorse la glezne. Mariana Bazargiuc, de 31 de ani, ocupanta locului de lîngă şofer, este foarte grav rănită, fiind diagnosticată cu traumatism toraco-pulmonar, fractură femur drept şi traumatism cranian. Cei doi pasageri din Matiz au fost răniţi uşor, au primit îngrijiri medicale în urgenţa Spitalului Judeţean şi nu au necesitat internare.