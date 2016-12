Impactul crizei se va transfera asupra băncilor

Impactul negativ al crizei asupra companiilor se va transfera în curînd băncilor, iar 2010 va arăta „o oglindă mai clară” a ceea ce s-a întîmplat în economie pe perioada crizei, a declarat directorul general al ING Bank România, Mişu Negriţoiu. „Criza se va reflecta în situaţiile financiare ale întreprinderilor, ale băncilor şi ale societăţilor. Anul 2009 este un an de acumulare, în care am văzut că Produsul Intern Brut (PIB) a luat-o în jos, că vînzările au scăzut foarte multe, că multe societăţi se luptă pentru supravieţuire, iar multe dintre acestea sînt angrenate în sistemul bancar, au legătură cu situaţia financiară şi bilanţurile băncilor. Cred că impactul negativ suportat de către societăţilor comerciale se va transfera în curînd asupra băncilor şi că 2010 ne va arăta o oglindă mai clară a ceea ce s-a întîmplat în economie, cum s-a reflectat criza”, a afirmat Negriţoiu. El consideră că proprietarii de companii au învăţat o lecţie din anul acesta şi se vor concentra mai mult pe eficienţă, pe dezvoltare sustenabilă şi pe perspective pe termen mediu şi lung. „Economia cred că este acum la momentul adevărului. Nimeni nu şi-ar fi dorit criza. Trebuie însă să ne uităm şi la partea bună, şi anume că se intrase într-un model de dezvoltare economică clar nesustenabil, care rămînea numai la nivelul dezbaterilor de idei. Criza ne-a dat posibilitatea de a deveni mai realişti şi să vedem că au fost multe erori, inclusiv în modelele de business care s-au dezvoltat: poate s-au făcut uşor bani, poate s-au făcut bani conjuctural, etc.”, a mai afirmat şeful ING Bank România. Totodată, Negriţoiu a precizat că criza este suportabilă pentru bancheri, în condiţiile în care aceştia au avut capacitatea de a o anticipa şi astfel au putut să se pregătească mai bine pentru a-i face faţă. El a precizat că băncile au greşit în trecut pentru că au dat prea uşor credite, iar oamenii le reproşează acest lucru întrucît nu au anticipat că nu vor mai putea plăti ratele, iar în prezent ambele părţi au probleme. „Băncile au dat în urmă cu unul şi doi ani credite prea uşor. Inclusiv oamenii reproşează acum acest lucru băncilor, că le-au dat credite prea uşor şi nu s-au aşteptat că nu o să mai poată să le mai plătească şi atunci şi unii şi alţii au probleme acum”, a afirmat Negriţoiu. Şeful ING Bank anticipează că românii vor avea în continuare curajul să contracteze credite, în condiţiile în care criza este o corecţie, nu „sfîrşitul lumii”. El a precizat că în prezent băncile iau în calcul chiar şi bonitatea angajatorului, pentru a putea determina stabilitatea veniturilor unor persoane. „Nu dăm bani pentru că vrem să luăm casa cuiva. Trebuie să te asiguri, pentru protecţia lui şi a ta, că are venituri suficiente pentru a le înapoia”, a mai spus şeful ING Bank România, care a precizat că în prezent cele mai mari probleme există în cazul creditelor de consum.