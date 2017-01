Împădurire cu 10.000 de arbuşti la Grădina

Reprezentanţi ai Primăriei comunei Grădina împreună cu mai mulţi locuitori, printre care elevi ai şcolii din localitate, au plantat ieri 10.000 de arbuşti pe o suprafaţă de 2 hectare, la marginea comunei. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, a declarat că acţiunea de ieri este o continuare a acţiunilor de plantare de copaci. “Nu este prima dată când plantăm copaci. În această acţiune am fost sprijiniţi de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC), Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri (RAJDP) şi Romsilva, care ne-au oferit puieţii pentru plantare. Sperăm să reuşim să înfiinţăm două hectare de puieţi de salcâm”, a declarat Gabriela Iacobici. Programul desfăşurat la Grădina face parte dintr-un program mai amplu demarat de CJC, care are trei segmente. În primul rând, este vorba despre un proiect de realizare a perdelelor forestiere de protecţie a drumurilor judeţene, proiect desfăşurat în premieră în România. Al doilea proiect este cel al împăduririlor anumitor zone din judeţ, iar cel de-al treilea proiect al CJC se referă la înfiinţarea a trei pepiniere, la Chirnogeni, Medgidia şi Hârşova. Vicepreşedintele CJC Cristian Darie a declarat că judeţul Constanţa are nevoie de aceste proiecte. “Cadrele didactice de la sate ne-au cerut să implice şi elevi în aceste programe. Este bine că tinerele generaţii conştientizează efectele benefice pe care le are împădurirea anumitor zone. În judeţul Constanţa avem doar 5-6% din suparafaţă împădurită, în condiţiile în care, la nivel naţional, media este de 27%, iar la nivel European, de 36%. Pentru a ajunge măcar la media de la nivel naţional ar trebui să împădurim prin toate programele lansate la nivel naţional şi local. Programul nostru de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie a drumurilor judeţene este unic la nivel naţional”, a declarat Cristian Darie.