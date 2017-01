Împădurirea, singura cale de a evita deşertificarea Dobrogei

Cîndva un ţinut de stepă cu doar puţin peste 10.000 de ha de fonduri forestiere, Dobrogea a încercat să depăşească handicapul natural prin împăduriri succesive. Astfel, pe parcursul ultimului secol, prin preluarea din proprietatea statului a terenurilor degradate din zona centrală şi de vest a judeţului Constanţa, neprielnice practicării agriculturii, suprafaţa fondului forestier arondată ocoalelor silvice din Basarabi, Băneasa, Cernavodă şi Hîrşova a crescut de patru ori. Prin programul de regenerare a fondului forestier derulat de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, pînă în 1950 au fost împădurite 5.600 ha, însă cea mai amplă campanie s-a desfăşurat în intervalul 1986 – 1990, cînd peste 9.000 de ha de pădure au fost date în folosinţa statului. "De-a lungul campaniilor naţionale de împăduriri din ultimele decenii, am reuşit să mai îmbunătăţim imaginea Constanţei, ca unul dintre judeţele cu cele mai reduse fonduri forestiere din ţară. Acest lucru a fost posibil prin lucrări de regenerare a pădurilor cu specii precum salcîmul, glădiţa, vişinul turcesc şi diversele specii de arbuşti, dar şi împăduriri artificiale. Deşi am reuşit majorarea suprafeţelor la 5% din suprafaţa judeţului, măsurile trebuie menţinute prin atragerea unui număr cît mai mare din suprafeţele aflate în proprietatea Agenţiei Domeniilor Statului, în caz contrar, pericolul deşertificării regiunii fiind tot mai mare", a declarat directorul Direcţiei Silvice (DS) Constanţa, Anton Ferencz. Referindu-se la problema retrocedărilor terenurilor forestiere, directorul tehnic al DS Constanţa, ing. Gheorghe Caragheorghe, a declarat că, spre deosebire de alte zone, judeţul nostru a reuşit să menţină cea mai importantă suprafaţă de păduri. "Din cele 40.000 de ha, am retrocedat doar puţin peste 100 de ha, în vreme ce alte 300 ha sînt în curs de a ajunge la proprietari. Explicaţia acestei situaţii constă în faptul că, în 1878, la revenirea Dobrogei la România, pădurile au intrat în proprietatea statului", a declarat Caragheorghe. De altfel, prin demararea campaniei de împădurire din această toamnă, silvicultorii îşi propun mărirea suprafeţei fondului forestier din zonele Vlahi şi Ion Corvin, în timp ce, pînă în 2013, la Adamclisi vor fi împădurite peste 553 ha. Potrivit directorului Anton Ferencz, pentru consolidarea plantaţiilor existente în această zonă arondată Ocolului Silvoc Cernavodă, au fost angajaţi 300 de oameni în vederea ameliorării terenurilor degradate prin plantarea de puieţi, în timp ce valoarea investiţiilor asigurate de stat va depăşi 50 de miliarde de lei vechi.