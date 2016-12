Împărţirea resurselor, problema Guvernului USL

Vicepreşedintele PNL Varujan Vosganian comentează, pe blog, faptul că, odată cu câştigarea alegerilor locale, guvernarea USL se va confrunta cu problema împărţirii resurselor şi consideră că actualele condiţii, în care se impun restricţii, sunt un bun prilej de maturizare. ”Niciodată în istoria politică a românilor o bucurie atât de mare nu a fost însoţită de o îngrijorare pe măsură. Am un prieten căruia nevasta i-a născut tripleţi. Nu ştia ce să facă mai întâi: să se bucure de aşa un belşug de odrasle sau să se neliniştească la gândul că tustrei copilaşii trebuie îngrijiţi, hrăniţi şi îmbrăcaţi deopotrivă. Ce face un preşedinte de consiliu judeţean care îşi iubeşte ţinutul şi vrea să-şi merite voturile? Lustruieşte clanţele cancelariilor guvernamentale după bani. Ce face un primar destoinic? Foloseşte toate prilejurile pentru a face rost de bani de la Guvern. Până aici, lucrurile curg într-o anumită normalitate. Ce te faci, însă, când în loc de un preşedinte de consiliu judeţean, Guvernul are, drept odrasle politice, 36 de preşedinţi? Ce te faci că numărul primarilor care au candidat sub siglele partidelor guvernamentale şi vor să fie destoinici depăşeşte două mii?”, remarcă Vosganian. El mai consideră că, într-o anumită măsură, ”vremea cartelelor n-a trecut”. ”Atât ai, atât mănânci”, conchide el.