Imperiul media News International şi-a pierdut 19% din valoare

Fostul director executiv al News International, care a fost arestat duminică, în scandalul interceptărilor, a fost eliberat pe cauţiune. Rebekah Brooks, în vârstă de 43 de ani, a petrecut circa 12 ore în arest, timp în care a fost interogată. Este suspectată de conspiraţie în interceptarea convorbirilor, precum şi de corupţie. Va fi audiată şi în Parlamentul britanic, în legătură cu scandalul interceptărilor telefonice ilegale, chiar dacă a fost arestată. Rebekah Brooks este considerată figură centrală în acest scandal ce a dus la închiderea publicaţiei ”The News of the World”. Aceasta a fost redactor-şef la publicaţie în perioada 2000-2003.

În urma scandalului, Scotland Yard a rămas fără echipa de conducere. Sir Paul Stephenson a demisionat după ce a fost criticat pentru că l-a angajat în funcţia de consilier pe un fost director al publicaţiei ”The News of the World”, Neil Wallis, care a fost interogat de poliţie în cadrul dosarului interceptărilor. Şi adjunctul şefului Scotland Yard, John Yates, a demisionat. Sir Paul Stephenson a negat că ar fi ştiut de amploarea interceptărilor telefonice, dar a motivat că legăturile sale cu jurnalistul ar putea dăuna investigaţiilor. Acesta a informat Palatul Buckingham, pe ministrul de Interne şi pe primarul Londrei, Boris Johnson, despre decizia sa de a demisiona. Primarul Londrei a afirmat că acceptă demisia ”cu mare tristeţe şi scepticism”, neavând niciun motiv să pună la îndoială integritatea neştirbită a şefului poliţiei. Secretarul de Interne, Theresa May, a anunţat că se va adresa Parlamentului, pe tema îngrijorărilor pe care le are din cauza relaţiei apropiate dintre compania News International şi poliţie. Şeful Scotland Yard şi soţia sa au stat într-un centru spa de lux, unde Neil Wallis era angajat, ceea ce a stârnit suspiciuni. Jurnalistul era consultant pentru relaţii publice la centrul balnear Champneys când Sir Paul Stephenson s-a recuperat în urma unei operaţii suferite în această clinică, la începutul anului. Şeful Scotland Yard a ştiut că liderul său a stat acolo gratis, pe perioada recuperării, în urma unei fracturi cauzate de o intervenţie chirurgicală de îndepărtare a unei tumori precanceroase.

Rupert Murdoch nu mai pridideşte cu scuzele adresate britanicilor, în şapte ziare naţionale, după ce doi directori au demisionat în cadrul scandalului interceptărilor care i-a lovit în plin imperiul media. ”Ne pare rău”, a scris Rupert Murdoch în mesajul ce a apărut sâmbătă, reluat şi duminică şi luni. Suspiciunile persistă însă şi Departamentul american de Justiţie a cerut, neoficial, informaţii de la oficiul britanic anticorupţie (SFO) privind scandalul ”The News of the World”. Oficialii de la Washington sunt interesaţi dacă publicaţia a dat mită poliţiei, pentru informaţii, în condiţiile în care compania-mamă a News of the World şi News International, News Corporation, este înregistrată în SUA. Legea americană interzice oricărei companii din SUA să dea mită unor oficiali din străinătate. Departamentul de Justiţie nu a lansat încă o anchetă oficială, însă contactele cu SFO, cu care a colaborat şi în ancheta vizând BAE Systems, arată că analizează posibilitatea. Această evoluţie a situaţiei îngrijorează şi mai mult acţionarii, în condiţiile în care, de la începutul lunii iulie, acţiunile News Corp şi-au pierdut aproape o cincime din valoare. 19% din valoarea sa totală, adică circa zece miliarde de dolari, a fost pierdută. În cursul şedinţei de tranzacţionare de ieri de la Sydney, acţiunile au scăzut cu 5,5%, ajungând la 13,91 dolari australieni.