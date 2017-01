Împinşi la moarte de lipsa banilor

GESTURI DISPERATE! Sărăcia, locurile de muncă din ce în ce mai puţine şi neseriozitatea angajatorilor i-au împins la măsuri extreme pe şase constănţeni, care în ultima săptămână au fost dispuşi să îşi pună capăt zilelor pentru a-şi primi salariile restante. „Mă dau afară din casă! Nu am bani nici măcar de o pâine. Am cerşit ca să pot să îmi hrănesc copiii!“, acesta este mesajul pe care l-au transmis muncitorii angajatorilor, sub ameninţarea suicidului, pentru a îşi primi banii. Ultimul caz de acest gen s-a consumat vineri după-amiază, în piaţa Ovidiu, din Constanţa, la o clădire în construcţie a Ministerului Apărării Naţionale. Patru muncitori s-au urcat pe acoperişul imobilului şi au ameninţat că se vor arunca în gol dacă patronul care i-a angajat nu le va da salariile. „Rămânem cu patru copii pe drumuri. Nu s-a respectat raportul de lucru. De ieri trebuia să ne dea banii. Din 90 de milioane de lei vechi au zis că ne trimit, azi, doar 10 milioane de lei. Ce să facem noi cu banii ăştia? Suntem opt inşi din Râmnicu Sărat. Cum să împărţim banii ăştia... Am cerşit la biserică să ne dea pâine să mâncăm. La început am fost zece, însă doi au plecat după ce au văzut că nu ne plătesc. Fiul meu şi-a vândut maşina ca să le dea bani la oameni să nu plece. Am zis că atunci când luăm banii, că el a luat 500 de euro pe maşină, împărţim suma la toată lumea“, a declarat Andrei Tabă, tatăl unuia dintre protestatari. „Nu cobor până nu vine să ne dea banii. Mai bine mor decât să văd cum îmi mor copiii de foame“, a spus Nicuşor Tabă, singurul muncitor care a rămas pe clădire după venirea poliţiştilor.

FĂRĂ CONTRACTE DE MUNCĂ. Contractul pentru repararea clădirii care aparţine Unităţii Militare 02523 a fost câştigat de firma Romconstruct SA Ploieşti. Pentru realizarea finisărilor interioare şi exterioare societatea a făcut, la rândul ei, un contract cu o altă firmă care i-a adus pe cei opt bărbaţi din Râmnicu Sărat fără a le întocmi, însă, actele necesare. „Ce contract de muncă! A venit unu la noi pe stradă şi a zis că are o lucrare şi că, dacă vrem să lucrăm, să mergem cu el. Aşa am ajuns la Constanţa. A zis că o să ne facă nişte acte, însă noi nu am semnat nimic până acum“, a declarat Andrei Tabă. Situaţia a fost detensionată, până la urmă, de un reprezentant al firmei Romconstruct. „Nu ştiu ce s-a întâmplat şi nici de ce nu şi-au primit banii. Eu le-am adus 20 de milioane de lei vechi, bani pe care i-am primit de la Ploieşti pentru a calma această situaţie“, a declarat inginerul firmei Romconstruct. După primirea banilor, Nicuşor Tabă a coborât de pe clădire şi a fost luat de poliţişti, la secţie, pentru declaraţii. El riscă, acum, să fie amendat pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice.

PENTRU OPT MILIOANE DE LEI. Un caz similar a avut loc miercuri seară, în centrul Constanţei. Pentru că patronul nu i-a dat salariul, un bărbat s-a urcat pe clădirea la construcţia căreia lucrase şi a ameninţat că se aruncă în gol de la etajul a treilea dacă nu îşi va primi banii. Cristian Popa, de 39 de ani, le-a declarat anchetatorilor că a recurs la acest gest pentru că nu şi-a mai primit salariul de două luni şi că are de luat opt milioane de lei vechi. Poliţiştii şi pompierii au încercat să îl convingă să renunţe la gestul sinucigaş, însă bărbatul a coborât abia după ce patronul a venit şi i-a dat banii.

BĂTRÂNEŢE AMARĂ. Tot din cauza sărăciei, un bărbat din Năvodari a încercat să îşi pună capăt zilelor la sfârşitul săptămânii trecute. În vârstă de 59 de ani, oamenii legii spun că acesta a vrut să se arunce de la fereastra apartamentului în care locuieşte. Pentru a-şi face curaj, a legat de caloriferul camerei un cearşaf, de pe care avea de gând să-şi dea drumul în gol. La un moment dat, din cauza agitaţiei care l-a cuprins, şi-a pierdut echilibrul şi s-a prăbuşit în balconul apartamentului de sub el. Vecinii, care au auzit zgomotul şi au ieşit din casă pentru a vedea ce se întâmplă, au sunat imediat la 112 pentru a chema o ambulanţă. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Constanţa, unde a rămas internat, el urmând să fie transferat apoi la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. Poliţiştii spun că victima trăieşte singură, după ce soţia i-a murit. Bărbatul are o fiică, la Iaşi, dar aceasta nu l-a mai vizitat de foarte mult timp.