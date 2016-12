Implant de electrozi pentru tratarea suferinţei urinare cronice

În premieră naţională, două paciente cu suferinţă urinară cronică din Centrul de Uronefrologie Fundeni au fost supuse, la începutul weekend-ului care s-a încheiat, unor intervenţii realizate pentru prima dată în România, constând în implanturi de electrozi pentru îmbunătăţirea activităţii vezicii urinare, după ce tratamentele clasice au eşuat. \"Intervenţia realizată vineri, în premieră naţională, la Centrul de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni s-a dovedit a fi un real succes, iar această metodă terapeutică, ce va fi aplicată începând de-acum şi în România, reprezintă singura opţiune validă după eşecul tratamentului convenţional\", a spus directorul centrului, Ionel Sinescu. Acesta a mai precizat că \"este vorba despre o procedură chirurgicală de neuromodulare a tractului urinar inferior, ca modalitate de tratament complex al incontinenţei urinare, refractară la tratamentul clasic, realizată cu succes de o echipă mixtă româno-austriacă sub îndrumarea doctorului Johann Wachter, medic de chirurgie urologică la Donauspital din Viena cu o experienţă de peste 20 de ani în acest domeniu\". Mai exact, procedura constă în implantul la nivelul nervilor fesieri a doi electrozi cuplaţi ulterior cu un generator de impulsuri electrice, ce regleaza activitatea nervoasă, senzorială şi motorie a vezicii urinare, reducând frecvenţa urinării şi îmbunătăţind continenţa urinară a pacienţilor ce prezintă această patologie. \"Aşa cum, în cazul tensiunii arteriale crescute sau scăzute, medicii implantează bolnavilor un stimulator cardiac, pentru reglarea acesteia, tot aşa, în suferinţa urinară cronică la care a eşuat tratamentul clasic, pacienţilor le poate fi implantat acest dispozitiv pentru reaglarea urinării\", a adăugat academicianul Sinescu.

25 DE URINĂRI PE ZI ŞI 10 PE TIMPUL NOPŢII Una dintre pacientele operate vineri are 26 de ani şi are o suferinţă urinară cronică, cu simptomatologie vezicală iritativă extrem de severă ce implică urinări de 25 de ori pe zi şi de zece ori pe noapte. Boala nu a răspuns la tratamentul clasic, iar prin această noua procedurî pacienta va beneficia de o îmbunătăţire substanţială a calităţii vieţii. Intervenţia realizată sub anesteziei generală a durat o oră, a precizat Robert Stoica, membru al echipei de medici ce a realizat intervenţia. El a spus că electrozii au fost implantaţi sub control radiologic în găurile sacrate fără a exista incidente deosebite, iar pacienta şi-a revenit imediat după anestezia generală. Şi a a doua intervenţie, căreia i-a fost supusă o femeie de 62 de ani, a fost un succes. Costurile unei astfel de intervenţii se ridică la aproximativ 12.000 de euro şi au fost finanţate chiar de producătorul echipamentului medical, firma Medtronic din SUA. Potrivit profesorului Sinescu, această procedură medicală a fost recunoscută în SUA în urmă cu 15 ani, iar în Germania, Belgia, Olanda, Austria sau Elveţia se realizează săptămânal două sau trei astfel de proceduri. În Romania, vor putea fi realizate anual 20 - 30 de astfel de intervenţii.

La rândul lui, medicul Bogdan Hăineală, membru al echipei operatorii, a precizat că următorul pas va fi făcut peste aproximativ două săptămani, când pacientelor lle va fi implantat sub piele şi un dispozitiv electronic de mici dimensiuni prin care medicul va putea regla activitatea nervilor care merg la vezica urinară şi la sfincter.

DESPRE INCONTINENŢA URINARĂ Incontinenţa urinară prin imperiozitate reprezintă o patologie urologică frecvent întâlnită şi cu un impact negativ asupra calităţii vieţii. Afectează în special femeile după vârsta de 60 de ani, fiind estimat că 35 la sută dintre acestea suferă de incontinenţă urinară într-o formă sau alta. Dar boala este tot mai răspândită şi la tinere şi la mame, şi frecvent tratamentul conservator sau medicamentos nu ajută la ameliorarea acestei suferinţe, a mai spus medicul Robert Stoica. În ceea ce priveşte finanţarea intervenţiilor cu electrozi, echipa de medici români intenţionează să depună un proiect la Ministerul Sănătăţii pentru subvenţionarea de către stat. (A.C.)