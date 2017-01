Implant dentar unic în lume, inventat de doi clujeni

Nu mai constituie o noutate faptul că românii au grave probleme cu dantura. Pentru că nu-și permit să vină la dentist în timp util, ajung, încă de tineri, să poarte proteze dentare sau să stea fără dinți în gură. Medicii dentiști spun că ideal este, în cazul celor care rămân fără dinți, implantul dentar. Este adevărat că nu toți își permit, dar sunt și pacienți care acceptă această alternativă.

Doi cercetători clujeni au lucrat împreună timp de mai mulți ani la proiectul unui tip de implant dentar unic în lume, care are o mobilitate asemănătoare dintelui natural. Medicul stomatolog Manea Avram și profesorul Dumitru Pop, de la Departamentul de Ingineria Sistemelor Mecanice al Universității Tehnice Cluj-Napoca, au reușit ca, printr-o colaborare care depășește granițele unei singure științe, să ajungă la o soluție cerută de multă vreme de literatura de specialitate din domeniul medicinei dentare. Lucrarea celor doi se numește „Implant dentar experimental care reproduce mobilitatea fiziologică a dinților“ și este rezultatul unei munci asidue care durează din 2011 și va continua și pe viitor. Cei doi cercetători au precizat că ideea nu este nouă și că în lume au existat și alte încercări de punere în practică a acestei idei, dar că nu se cunosc alte modele de implant cu mobilitate asemănătoare celei fiziologice care să fie valabile. Avram Manea, care are 27 de ani, a fost preocupat încă de pe vremea când era student de o problemă specifică implantului dentar, pe care profesorii o semnalau în cadrul cursurilor. Practic, dintele natural are în jurul rădăcinii un spațiu insesizabil de mic care este foarte important deoarece amortizează presiunea ce apare în timpul mestecării alimentelor. Fără acest spațiu, care este de ordinul micronilor, dintele s-ar putea distruge sau rupe mult mai ușor.

”Dinții nu sunt prinși în os. Între dinte și os există un spațiu de ordinul zecilor de microni în care el se mișcă și este un aspect important pentru că, în acest fel, se amortizează forțele aplicate dinților, de diferite intensități. Noul implant protejează osul înconjurător prin amortizarea forțelor masticatorii, permite utilizarea dinților naturali și implantelor ca stâlpi într-o lucrare protetică fixă comună”, a explicat dr. Avram Manea. Medicul stomatolog a precizat că încă din școală a învățat că implanturile dentare au acest neajuns - nu pot reproduce spațiul natural care amortizează presiunea pe care omul o pune pe dinți, prin mișcarea maxilarului și a mandibulei. Lipsa acestei mobilități naturale este una dintre cauzele deteriorării implanturilor. „Imaginați-vă că avem un stâlp introdus în beton și asupra lui lucrează o forță înclinată față de ax. Stâlpul tinde să se încovoaie sau să se rupă și exercită apăsări asupra zonei în care este încastrat. Așa se întâmplă și cu acest implant. Dacă nu ar exista mobilitatea, s-ar deteriora osul”, a explicat profesorul Dumitru Pop. Implantul inventat de cei doi clujeni este foarte asemănător cu cele existente, ca aspect exterior și ca realizare - fiind executat dintr-un aliaj specific de titan -, dar are o altă structură interioară. Practic, prin utilizarea unei noi scheme, dar și a unui material elastic, implantul capătă o mobilitate fiziologică. Invenția a fost înregistrată, brevetată și chiar premiată, însă momentul punerii sale pe piață nu este atât de aproape. Ca în cazul oricărei soluții destinate utilizării la scară largă de către oameni, mai trebuie realizate cercetări destul de costisitoare, care vor mai dura câțiva ani de zile. În ceea ce privește costul unui asemenea implant atunci când va ajunge pe piață, deși momentul nu poate fi stabilit exact, profesorul Dumitru Pop spune că va fi cu siguranță ușor mai mare decât al unui implant care se folosește deja în stomatologie, din cauza materialelor deosebite din care este alcătuit.