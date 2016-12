Implant pentru Refuz îşi pregăteşte lansarea internaţională

Trupa timişoreană Implant Pentru Refuz este pe cale să realizeze un proiect original, odată cu noul album, care va apărea la sfîrşitul lunii octombrie, la casa de discuri germană EMG. „Discul va apărea pe piaţă în două limbi, engleză şi română. Cel în engleză poartă numele Other, iar cel în română - Root, să vadă lumea… rădăcinile, de unde am pornit. Materialul va apărea ca digipack şi va cuprinde aceleaşi nouă piese, în română şi engleză, sub numele de Otheroot. În varianta engleză a discului, piesa Apus a fost înregistrată cu una din membrele trupei italiene Jadish. Încercăm să ne afirmăm şi în afara graniţelor ţării. Din cîte ştim noi şi casa noastră de discuri, este o premieră mondială: nimeni nu a mai scos acelaşi disc în două limbi diferite, în cadrul aceluiaşi digipack\", a declarat Tavi Horvath, solistul formaţiei. De asemenea, pe piaţa muzicală din străinătate, trupa timişoreană se prezintă sub titulatura… Implant for Denial.

Lansarea materialului discografic va avea loc pe 5 noiembrie, la Bucureşti, trupa urmînd să susţină concerte şi la Timişoara, Arad, Ungaria, Austria şi Germania. „Ar fi trebuit să cîntăm şi în Italia, alături de fetele de la Jadish, dar, deocamdată, acest lucru nu se va întîmpla. Turneul acesta a fost făcut cam în grabă. Se ştie că, în afară, concertele se anunţă cu multe luni înainte, de aceea casa noastră de discuri ne-a asigurat că, în vara anului viitor, vom avea alte concerte în ţări din Europa\", a mai declarat Horvath.