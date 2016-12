Implementarea proiectelor va putea fi prelungită cu şase luni

De acum înainte, beneficiarii proiectelor depuse prin Programul Operaţional Regional (POR) vor putea să prelungească, dacă este cazul, perioada de implementare a unui proiect. Autoritatea de Management a POR (AM POR) a emis o decizie prin care, în baza unor documente justificative, beneficiarii fondurilor programului au posibilitatea de a solicita o singură dată prelungirea duratei de implementare a proiectelor, cu o perioadă de maximum şase luni, pe parcursul implementării contractului de finanţare. Solicitanţii pot utiliza formatul standard de act adiţional publicat pe site-ul AM POR. Scopul deciziei AM este accelerarea procesului de analiză, avizare şi semnare a actelor adiţionale pentru proiectele POR. (M.D.)